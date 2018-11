Die Nutzung von Facebook bricht bei deutschen Jugendlichen ein. Der Druck auf Firmenchef Zuckerberg steigt.

Nur noch 15 Prozent der Jugendlichen in Deutschland nutzen einer aktuellen Umfrage zufolge Facebook. Im Vergleich zu 2017 "sank die Nutzung noch einmal um zehn Prozentpunkte", zitierte das Handelsblatt am Dienstag aus der Studie Jugend, Information, Medien des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (MPFS). Spitzenreiter bei der Internetkommunikation von Jugendlichen ist mit 95 Prozent weiter WhatsApp. Der MPFS befragte 1.200 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren. 97 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen haben demnach ein Smartphone, gut zwei Drittel einen eigenen Computer oder Laptop. Nur jeder Vierte besitzt ein eigenes Tablet. Der MPFS befragte zum 20. Mal repräsentativ Jugendliche nach ihrer Mediennutzung, in diesem Jahr im Zeitraum Mai bis August per Telefon. Wie CNBC berichtet, üben ...

