Turin/München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Automobili Pininfarina investiert mehr als 20 Millionen Euro in Designleistungen von Pininfarina SpA, um Pläne für eine Modellfamilie an formvollendeten, innovativen Luxus-Elektrofahrzeugen voranzutreiben - Automobili Pininfarina stellt "PURA"-Designphilosophie des PF0 vor, die das Styling der künftigen Palette an Hochleistungselektrofahrzeugen inspirieren wird - Verstärkung für Automobili Pininfarinas Managementteam: Jari Kohonen zum Vertriebsvorsitzenden mit weltweiter Verantwortung für die Geschäftsentwicklung ernannt - Start der PF0-Previews für Kunden und Händler in Europa - Neue Skizzen und neuen Film hier ansehen: https://bit.ly/2BzlqxS



Automobili Pininfarina bestätigt heute eine Investition von mehr als 20 Millionen Euro in eine neue Kooperation mit Pininfarina SpA und enthüllt zugleich neue Design-Skizzen des Supersportwagens PF0. Dieser Schulterschluss untermauert das Design, die Entwicklung und die Produktion des Luxus-Elektrofahrzeugs PF0 sowie die Umsetzung der geplanten Automobili Pininfarina-Modellfamilie.



Michael Perschke, Vorstandsvorsitzender von Automobili Pininfarina, sagte: "Es ist uns eine Freude und ein Privileg, Partner des weltbekannten Fahrzeug-Designhauses Pininfarina SpA zu sein. Diese Übereinkunft führt uns zusammen und schlägt zudem ein spannendes Kapitel in unseren sehr unterschiedlichen Geschichten auf.



Bei Automobili Pininfarina wird jetzt der Grundstein für die Umsetzung unseres ambitionierten Ziels gelegt, das Unternehmen mit den begehrtesten Luxus-Elektrofahrzeugen der Welt zu werden. Für Pininfarina SpA bedeutet diese Partnerschaft die Realisierung von Battista Pininfarinas Traum, eine Familie attraktiver Fahrzeuge unter dem Markennamen Pininfarina auf den Straßen zu sehen."



Silvio Pietro Angori, Vorstandsvorsitzender von Pininfarina SpA, sagte: "Wir freuen uns sehr, Automobili Pininfarina zu den zahlreichen namhaften Herstellern zählen zu können, für die Pininfarina SpA künftig Fahrzeuge entwerfen wird. Dieser Vertrag ermöglicht uns zudem, unsere Expertise in der Konstruktion und Fertigung limitierter Serienfahrzeuge zu zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass wir - angefangen mit dem PF0 - eine Fahrzeugpalette für Automobili Pininfarina entwickeln werden, die den klassischen Pininfarina-Modellen in ihrer Schönheit, Reinheit und Innovationskraft ebenbürtig sind."



Anlässlich dieser strategischen Ausrichtung, mit der die neue Luxusfahrzeugmarke mit dem berühmten italienischen Designhaus zusammengebracht wird, wurden zwei Skizzen des PF0-Prototyps veröffentlicht. Beide geben einen Einblick in Automobili Pininfarinas "PURA"-Designphilosophie für Fahrzeuge und Marke und verdeutlichen Pininfarinas bekannten Fokus auf ein Gleichgewicht zwischen Design und Konstruktion. Eleganz, Schlichtheit und Designreinheit, untermauert von einem technologischen Quantensprung: Der PF0 zeigt ganz deutlich, wie Pininfarina SpA Design, Konstruktionstradition und Philosophie in den ersten Fahrzeugen der Marke Pininfarina miteinander vereinen wird.



Präsentation von Automobili Pininfarinas "PURA"-Designphilosophie zusammen mit neuem PF0 Prototyp



Wie bei allen Pininfarina-Entwürfen ist das Endprodukt mehr als nur eine reine Designübung. Der für die Gestaltung zahlreicher Fahrzeug-Ikonen bekannte italienische Karosseriebauer betrachtet schon immer das automobile Exterieur- und Interieur-Design, das Fahrerlebnis, den Insassenkomfort und die technologische Innovation als ebenbürtige Partner. Diese Designreinheit, bei der Form und Funktion untrennbar sind, ist eine Definition dessen, was Automobili Pininfarina als "PURA"-Designvision für die eigene Fahrzeugfamilie und für alle Berührungspunkte mit der Marke bezeichnet.



Luca Borgogno, Designdirektor bei Automobili Pininfarina, meint: "Unsere Designvorgabe für Pininfarina SpA ist ganz simpel: Kombiniert euer berühmtes Know-how in Design und Konstruktion, aus dem einige der weltweit elegantesten und attraktivsten Fahrzeuge hervorgegangen sind, mit unserem Ziel, die schönste Luxusfahrzeugfamilie der Welt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Unserem Ehrgeiz, dem Design unserer Fahrzeuge und unserer Konzentration auf die Konstruktion emissionsfreier, nachhaltiger Leistung wohnt eine gewisse Reinheit inne. Diese wollen wir mit der Bezeichnung "PURA" festhalten. Sie ist unser großes Leitbild für alles, was wir in den kommenden Jahren vorhaben."



Der ab 2020 erhältliche PF0 gibt den Startschuss für "PURA", die Designphilosophie, die dafür sorgt, dass Fahrzeuge von Automobili Pininfarina Designreinheit mit faszinierender Leistung aus optimierter Aerodynamik, bahnbrechenden Konstruktionslösungen und der extremen - und doch beherrschbaren - Kraft der Elektrifizierung verbinden.



Carlo Bonzanigo, Design-Vizepräsident der Pininfarina-Gruppe, sagte: "In der gesamten Unternehmenshistorie haben Pininfarina-Fahrzeuge stets Kreativität und technische Rationalität auf einzigartige Weise miteinander kombiniert. Zusammen mit unserem konstanten Streben nach Schönheit und Eleganz sowie dem Willen, nutzlose Äußerlichkeiten und Schnörkel zu vermeiden, hat diese Suche nach dem richtigen Gleichgewicht zwischen Emotion und Vernunft einige der schönsten Fahrzeuge in der Geschichte des Automobilbaus hervorgebracht. Dies ist die Art, wie Pininfarina Fahrzeuge entwirft, und unser Ziel ist, diese Standards auf alle künftigen Pininfarina-Automobile zu übertragen, angefangen mit dem wunderschönen Supersportwagen PF0."



Erstmals Privatvorführungen des Supersportwagens PF0 in Europa



Während in Cambiano weiter an Automobili Pininfarinas künftiger Modellreihe getüftelt wird, hat das in München ansässige Unternehmen inzwischen mit der Vorstellung des PF0-Prototypen in Europa begonnen. Die ersten potenziellen europäischen Kunden und Luxusfahrzeughändler, die die Marke in der Region vertreten möchten, konnten eine Reihe von VIP-Events besuchen, die unter der Schirmherrschaft von Nick Heidfeld stattfanden, dem bekannten Rennfahrer und neuen Entwicklungsfahrer von Automobili Pininfarina. Erste Rückmeldungen lassen auf eine starke Nachfrage nach dem PF0 schließen und zeigen ein reges Interesses an Plänen für künftige voll elektrische und in geringer Stückzahl produzierte Luxus-Fahrzeuge.



Automobili Pininfarina ernennt Jari Kohonen als Vertriebsvorstand



Der erfahrene Automobil-Manager Jari Kohonen konnte als Vertriebsvorstand für Automobili Pininfarina gewonnen werden, wo er für die weltweite Geschäftsentwicklung zuständig sein wird. Sein Fokus wird zunächst auf dem Aufbau des neuen Händlernetzwerkes sowie der Strategie zum Dialog mit Kunden und Interessenten liegen. Insbesondere wird Kohonen für den gesamten Vertriebs- und Aftersales-Bereich sowie die Netzwerkentwicklung verantwortlich sein. Als Europäer mit umfassender weltweiter Erfahrung stößt er genau zu richtigen Zeit zu Automobili Pininfarina, denn nach dem erfolgreichen Debüt des PF0 in Nordamerika im vergangenen Sommer steht dem Unternehmen genau jetzt die Expansion auf neue Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Asien bevor.



Michael Perschke, Vorstandsvorsitzender von Automobili Pininfarina, sagte: "Die Reaktionen auf den PF0 in Nordamerika waren überwältigend: fast 75 % der für diesen Markt vorgesehenen Stückzahl ist bereits jetzt von Kunden reserviert.



Kohonen wird die Geschäftsentwicklung weltweit vorantreiben und bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus verschiedenen Vertriebsregionen mit Marken bei uns ein, die hinsichtlich Vernetzung, Branchenpartnerschaften und einzigartigen Kundenangeboten führend sind. Ich heiße ihn im Management-Team herzlich willkommen."



Jari Kohonen, neuer Vertriebsvorstand von Automobili Pininfarina, sagte: "Automobili Pininfarina ist der perfekte Mix aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist ein unglaubliches Privileg, Teil eines Team zu sein, das eine neue Marke mit einer solch stolzen Tradition auf den Markt bringt. Die anfängliche Nachfrage nach dem PF0 ist sehr stark und wir konzentrieren uns jetzt darauf, diesen spektakulären Supersportwagen Interessenten in Europa vorzustellen. Unser Team wird zudem sicherstellen, dass wir alles am richtigen Platz haben, um den Erfolg, den dieses Fahrzeug ziemlich sicher haben wird, in den Aufbau einer beständigen, nachhaltigen, profitablen und äußerst attraktiven Marke für Elektrofahrzeuge zu investieren."



Weitere Informationen und eine Pressemappe erhalten Sie auf: www.automobili-pininfarina.com/media-zone



OTS: Automobili Pininfarina newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130324 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130324.rss2



Pressekontakt: Dan Connell - Markenleitung (M) +44 (0) 7464 039401 E-Mail: d.connell@automobili-pininfarina.com



Luca Rubino - Leitung Digitale Kommunikation (M) +49 (0) 17841 16025 E-Mail: l.rubino@automobili-pininfarina.com