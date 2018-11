Die Essmuster in den Niederlanden sind etwas gesünder geworden. In dem Zeitraum 2012-2016 aßen sowohl Männer als auch Frauen in der Altersgruppe 1 bis 79 Jahre durchschnittlich 113 Gramm Obst und Kompott pro Tag, 8% mehr als 2007 bis 2010. Das ergibt sich aus der neusten Lebensmittelkonsumerhebung von RIVM (Nationales Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt), die...

