PENNY Italien verstärkt seine Geschäftsführung zum 1. Januar 2019 mit Wolfgang Vogt. Er berichtet in seiner neuen Funktion an Michael Jäger, Bereichsvorstand PENNY International. Nachfolger von Vogt wird Niko Johns, der zuvor als Vorstand der WASGAU Produktions & Handels AG tätig war. Johns wird an den Vorsitzenden der Geschäftsführung von toom Baumarkt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...