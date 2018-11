Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) legt am Mittwoch (9.30 Uhr) ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Am gleichen Tag endet nach dpa-Informationen das Bieterverfahren für den Einstieg bei dem Geldhaus. Die Landesbank leidet seit längerem unter Schiffskrediten, deren Rückzahlung problematisch ist. Zudem muss die NordLB angesichts steigender EU-Anforderungen ihre schwache Kapitaldecke stärken. Derzeit arbeitet die Bank mit ihren Eigentümern an einem umfassenden Konzept zur Stärkung der Kapitalquoten und zur höheren Profitabilität. Dazu zählt eine mögliche Beteiligung externer Investoren. Das Land hofft, bis zum Jahresende eine Lösung für die NordLB präsentieren zu können. Haupteigentümer der Bank sind die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt./rek/DP/tos

