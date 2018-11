Bei der Suche nach einer Haushaltshilfe verlässt sich die große Mehrzahl der Haushalte in Deutschland laut einer Umfrage am liebsten auf persönliche Empfehlungen. Fast drei Viertel (74 Prozent) der befragten privaten Arbeitgeber gaben in einer repräsentativen Erhebung des Instituts Forsa an, die neue Hilfe nach Hinweisen von Familienangehörigen, Nachbarn, Freunden oder Bekannten gefunden zu haben.

Weitere 16 Prozent der Befragten erklärten, über eine Kleinanzeige oder einen Aushang an einem Schwarzen Brett fündig geworden zu sein, heißt es in der Studie, die im Auftrag der Bochumer Minijob-Zentrale mit 1509 Teilnehmern erstellt wurde. Dagegen spielte das Internet mit einem Anteil von nur 5 Prozent kaum eine Rolle. "Wie gut jemand zur Familie passt, wie sympathisch er ist - das lässt sich in digitalen Plattformen nicht so leicht abbilden", hieß es in der Studie./uta/DP/zb

