Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.UTC1: United Technologies am 27.11. -4,14%, Volumen 403% normaler Tage , NKE: Nike am 27.11. -0,85%, Volumen 72% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 27.11. -0,83%, Volumen 83% normaler Tage , HDI: Home Depot am 27.11. 2,00%, Volumen 152% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 27.11. 2,23%, Volumen 104% normaler Tage , BAC: Verizon am 27.11. 2,50%, Volumen 92% normaler Tage , Dow Jones: +0,44% Aktie Symbol SK Perf. Verizon BAC 60.650 2.50% Walgreens Boots Alliance WBA 83.520 2.23% Home Depot HDI 173.220 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...