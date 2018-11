Anfang Juni markierte das Wertpapier des US-Chipherstellers Intel bei 57,59 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt innerhalb eines bärischen Keils kalt und löste diesen nur kurze Zeit später regelkonform auf der Unterseite auf. Die Folge war ein anschließender Abverkauf, der bis grob Ende Oktober auf die markante Horizontalunterstützung um 42,50 US-Dollar abwärts gereicht hat.

Kontobewegung gestartet

Seitdem kehrte jedoch wieder Vertrauen in die Akte zurück, was gleichbedeutend mit einem deutlichen Kapitalzufluss und Kursgewinnen bis in den Widerstandsbereich von grob 49,30 US-Dollar war. Seit Anfang dieses Monats tendiert Intel unterhalb dieser Hürde seitwärts und sammelt offenbar innerhalb eines Rechtecks weitere Kräfte für einen zweiten Aufwärtsschub. Dieser sollte nach dem allgemeinen Zählalgorithmus einer 1-2-3-Korrektur noch einsetzen, allerdings müssen dafür noch bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Platz ...

