TREIBHAUSGASE - Die EU-Kommission fordert eine drastische Senkung des Treibhausgasausstoßes, um die Erderwärmung zu begrenzen. Europa solle im Jahr 2050 unter dem Strich keine Klimagase mehr emittieren, sagte EU-Energiekommissar Miguel Arias Canete dem Handelsblatt: "Klimaneutral zu werden ist der richtige Weg für Europa." Die Brüsseler Behörde legt am Mittwoch ihre Langfriststrategie für die EU-Klimapolitik vor. (Handelsblatt S. 6)

BANKEN - Die Bankenregulierung merzt Risiken aus - aber nicht alle. Der politische Druck von ganz oben zeigt Wirkung. Die drei EU-Gesetzgeber Parlament, Rat und Kommission stünden kurz vor einer Einigung über neue Vorschriften zum Eigenkapital und zur Bankenabwicklung, heißt es in Verhandlungskreisen. Damit wäre der Weg frei für eine andere wichtige Reform. (Handelsblatt S. 32)

SPAHN - Vor der Orientierungsdebatte zur Organspende an diesem Mittwoch im Bundestag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seinen Vorschlag für eine Widerspruchslösung gegen Kritik verteidigt: "Das ist kein Zwang zur Spende. Sondern der Zwang, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen", sagte der CDU-Politiker. Spahn betonte, die Gesellschaft müsse sich diese Auseinandersetzung zumuten. (Funke Mediengruppe)

EU/UKRAINE - In dem sich zuspitzenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine haben sich Deutschland und Frankreich vorerst gegen eine Verschärfung der bereits bestehenden EU-Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Bei der geheimen Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) am Dienstag in Brüssel sagten Diplomaten beider Länder, es sei jetzt wichtig "vertrauensbildende Maßnahmen" in dem Streit zu ergreifen. Sanktionen gehörten nicht dazu. Das berichtet Die Welt unter Berufung auf mehrere informierte EU-Diplomaten. Stattdessen wollen die Regierungen in Berlin und Paris "ihre diplomatischen Bemühungen fortsetzen" und erwägen zugleich eine Rolle für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in dem betroffenen Gebiet am Asowschen Meer. (Die Welt)

ITALIEN - Im möglichen EU-Defizitverfahren gegen Italien steht der nächste Schritt bevor. Nach Angaben von EU-Diplomaten wollen die Vertreter der Mitgliedstaaten den Vorschlag der EU-Kommission billigen, ein Verfahren einzuleiten. Bei den Vorberatungen habe es keinen Widerspruch zu diesem Vorschlag gegeben, sagten Diplomaten. (FAZ S. 15)

BREXIT - Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg wird über die Frage entscheiden, ob Großbritannien die EU-Austrittserklärung nach Artikel 50 des Vertrags von Lissabon einseitig rückgängig machen kann. Das Verfahren war von einer parteiübergreifenden Gruppe von Brexit-Gegnern angestoßen worden und vom Obersten Gericht Schottlands an den EuGH verwiesen worden. "Es könnte die Antwort auf die Frage bieten, wie die Mehrheit der Abgeordneten, die keinen 'No Deal' will, handeln könnte, um so ein Ergebnis zu vermeiden", sagt der am Verfahren beteiligte Anwalt Jolyon Maugham von The Good Law Project. Es wäre eine saubere Lösung, um einen ungewollten harten Brexit zu vermeiden. (Börsen-Zeitung S. 7)

UNTERNEHMENSANLEIHEN - Die Anleihen von europäischen Unternehmen steuern auf das schlechteste Jahr seit der Finanzkrise zu. Die Verluste sind zwar noch nicht dramatisch, aber die Risiken nehmen 2019 zu. (Handelsblatt S. 36)

JUNCKER-FONDS - Mehr als eine Million Arbeitsplätze sollen durch die Mittel des Juncker-Fonds geschaffen werden, behauptet die EU-Kommission. Volkswirte halten das für reines Wunschdenken. (FAZ S. 16)

