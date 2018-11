The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA74814ZDU45 QUEBEC PROV. 2018 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0185843023 GLENCORE FIN. 12-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12UEX2 IKB DT.IND.BK.MTN 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UFQ3 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1A6DR8 AAREAL BANK MTN.HPF.09/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MLRB0 AAREAL BANK MTN.HPF.S154 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1PGM46 IKB DT.IND.BK.FLM 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0809 LB.HESS.-THR. H282 15/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH25R8 HSH NORDBANK IS 08/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SEB2PA5 SEB AG OE.PF.374 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011645845 HSBC FR 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0148295436 PFZ.SCHW.KT.BKN 12-18 418 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000DK9FU16 DEKABANK DGZ IHS.S.6461 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J7P8 DZ BANK IS.A412 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB5J08 NORDLB IS.S.942 BD01 BON EUR N

CA GWYA XFRA US372491AA80 GENWORTH HLDGS 13/23 BD01 BON USD N

CA G0RA XFRA US373334KD27 GEORGIA POWER 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US55608KAE55 MACQUARIE GRP 13/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US71713UAQ58 PFIZER INC. 00/18 BD01 BON USD N

CA VEZG XFRA USP97475AD26 VENEZUELA 03/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0994815016 YAPI VE KREDI BK 13/18MTN BD01 BON USD N

CA B2LA XFRA XS0994825916 BALFOUR B.FIN.2 13/18 CV BD01 BON GBP N

CA XFRA US912909AF50 US STEEL CORP 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0995679619 SERBIEN 13/18 REGS BD02 BON USD N