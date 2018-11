FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DM2 XFRA AU000000DEM4 DE.MEM LTD O.N.

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1

XFRA AU000000POZ9 POZ MINERALS LTD.