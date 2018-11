Offenbar prüft die Beteiligungsgesellschaft Bain Capital ein Angebot für die ehemalige Siemens-Tochter. Auch andere Private-Equity-Gesellschaften haben ein Auge auf Osram geworfen. Osram selbst hatte kürzlich geäußert, man wünsche sich einen Ankeraktionär - einen also, der das Unternehmen länger begleitet. Eine Übernahme durch Private Equity wäre da natürlich etwas ganz anderes...



Die ehemalige Mutter Siemens hatte sich im vergangenen Jahr endgültig zurückgezogen und ihren restlichen Anteil von 17 % verkauft. Die zuletzt gebeutelte Osram-Aktie schoss gestern um bis zu 20 % auf 40,40 Euro nach oben. Das sind gut zehn Euro mehr als der Tiefstkurs der Aktie, aber nur die Hälfte des Zwölf-Monats-Hochs von 79,58 Euro, das das Papier Anfang des Jahres erreicht hatte. Insgesamt ist das Unternehmen damit an der Börse 3,9 Mrd. Euro wert.



Osram hat in diesem Jahr zwei Gewinnwarnungen hinter sich und befindet sich weiter im Umbau. Der operative Gewinn (Ebitda) schrumpfte im Geschäftsjahr 2017/18 (zum 30. September) um 13 % auf 605 Mio. Euro, der Nettogewinn brach um fast die Hälfte auf 142 Mio. Euro ein. Grund dafür ist unter anderem die schwächelnde Nachfrage aus der Autoindustrie, die selbst mit Absatzproblemen kämpft. Der Umsatz stieg - bereinigt um Zu- und Verkäufe - um 2 % auf 4,1 Mrd. Euro. Für das neue Geschäftsjahr prognostiziert Osram ein Umsatzplus von maximal 3 % und eine schrumpfende operative Rendite.



Ihre Bernecker Redaktion