Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), einer der weltweit führenden Innovatoren im Bereich LED-Produkte und -Technologie, hat bekanntgegeben, dass es seine Patentverletzungsklage gegen Fry's Electronics, Inc. ("Fry's"), einen Großhändler für Unterhaltungselektronik, beim United States District Court for the Eastern District of Texas (Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von Texas) erweitert hat.

In seiner geänderten Klage behauptet Seoul, dass Fernseher von bekannten Marken, die in den Geschäften von Fry's verkauft werden, 19 Patente verletzen, die Hintergrundbeleuchtungsobjektive, Hintergrundbeleuchtungsmodule, LED-Chips, LED-Gehäuse und Leuchtstoffe umfassen, sowie die WICOP-Technologie, die es ermöglicht, LED-Chips direkt auf Leiterplatten (printed circuit boards, PCB) zu löten. Seouls Patentverletzungsklage gegen Fry's wurde ursprünglich am 31. August 2018 eingereicht.

Die Patente für Hintergrundbeleuchtungsobjektive von Seoul beziehen sich auf ein neues Konzept für Linsentechnologie zur Herstellung von flachen und leichten Fernsehern. Diese patentierte Technologie wurde gemeinsam mit dem führenden Optik-Experten Dr. David Pelka entwickelt und beinhaltet erhebliche Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von Seoul in optische Linsen. Aufgrund seiner intensiven Arbeit und seiner Investitionen verfügt Seoul über etwa 160 verwandte Patente auf diesem Gebiet.

Das Patent für das Hintergrundbeleuchtungsmodul von Seoul ermöglicht eine signifikante Verbesserung des Farbumfangs von LCD-Displays durch den Einsatz von KSF-Phosphoren. Die verbundene Technologie wird seit vielen Jahren gemeinsam mit der Mitsubishi Chemical Corporation entwickelt. Diese Technologie ist in den meisten Mobiltelefonen weit verbreitet und wird zunehmend auch in LCD-Fernsehern eingesetzt.

WICOP (Wafer Incorporated Chip on PCB)-Patente von Seoul erlauben es, LED-Chips ohne LED-Gehäuse auf PCB zu löten die revolutionäre, weltweit erste Technologie für Halbleiterstrukturen. Andere Unternehmen versuchen möglicherweise, die patentierte Technologie von Seoul nachzuahmen und beschreiben sie als CSP (Chip Size Package), welche einen Träger zwischen PCB und LED erfordert. Der Schutz seiner patentierten Technologie hat Seoul veranlasst, seine Verletzungsklagen im Rechtsstreit mit Fry's zu erweitern.

Um seine LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie und andere geschützte Erfindungen zu sichern, hat Seoul seine Patentrechte aktiv durchgesetzt und Abmahnungen gegen mutmaßliche Verletzer versandt. Als Ergebnis dieser Durchsetzungsbemühungen hat das United States Federal Circuit Court of Appeals am 19. November 2018 entschieden, dass einer der Wettbewerber von Seoul vorsätzlich Patente für LED-Linsen und Hintergrundbeleuchtungsmodule von Seoul verletzt hat. Das Berufungsgericht stellte auch fest, dass das koreanische LED-Gehäuseunternehmen Lumens Co., Ltd. Fernsehgerätehersteller mit LED-Hintergrundbeleuchtungsschienen belieferte, die rechtsverletzende Produkte enthalten.

"Wir hoffen, dass unser Engagement für technologische Innovationen junge Unternehmer und kleine Unternehmen inspirieren wird", sagte Sam Ryu, Vice President of IT Business bei Seoul. "Der Schutz dieser Technologie gegen Verletzungen ist ein Eckpfeiler unseres Geschäfts und sendet eine wichtige Botschaft an den Markt und andere Innovatoren, die in die Fußstapfen von Seoul treten möchten dass intensive Arbeit und Innovationen respektiert werden."

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt Leuchtdioden (LEDs) für automobile und allgemeine Beleuchtung, spezielle Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als viertgrößter LED-Hersteller weltweit besitzt Seoul Semiconductor über 12.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike bereits in Massenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver Serie die weltweit kleinsten 24 W DC LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste AC-betriebene LED-Technologie für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller AC-LED-verwandter Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion, sowie Multi-Junction-Technologie (MJT) und nPola, ein neues LED-Produkt, basierend auf GaN-Substrat-Technologie, welches mehr als die zehnfache Ausgabe im Vergleich zu herkömmlichen LEDs erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.seoulsemicon.com.

