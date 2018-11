TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich mit Aufschlägen. Die Ausnahme bildete die Börse in Sydney, wo es mit fallenden Rohstoffpreisen leicht nach unten ging. Im Fokus steht vor allem das G20-Treffen Ende der Woche, wenn US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping in Argentinien miteinander reden wollen.

Die Hoffnung auf eine mögliche Lösung im seit Monaten schwelenden Handelskonflikt stützt das Sentiment ein wenig. Dennoch lassen Anleger Vorsicht walten und konzentrieren sich vor allem auf Inlandswerte. Von der Wall Street kamen hingegen nur verhaltene Vorgaben, insbesondere von der technologielastigen Nasdaq. Allerdings konnten sich die Indizes dort deutlich von den Tagestiefs lösen.

Trump sei bereit für ein Abkommen mit China, sagte der handelspolitische Berater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, am Dienstag. Sollte es jedoch keine Fortschritten auf dem Gipfel geben, sei Trump auch bereit die Zölle auf chinesische Produkte zu erhöhen.

Der US-Präsident hatte zuletzt gedroht, die Importabgaben auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent zu erhöhen. Am Markt wurde dies als wahrscheinliche "Verhandlungstaktik" im Vorfeld des Gipfel-Treffens gewertet.

Inländische Konsumwerte gefragt

Im chinesischen Kernland sind insbesondere Konsumwerte wie Haushaltsgerätehersteller gefragt. Shanghai Hi-tech Control steigen um das Tageslimit von 10 Prozent, Navtech erhöhen sich um 5 Prozent. Die Börse in Schanghai legt um 0,8 Prozent auf 2.594 Punkte zu. Von den im asiatischen Handel gestiegenen Ölpreisen profitieren chinesische Produzenten: CNNOC steigen um 1,6 Prozent, für Petrochina geht es um 1,1 Prozent nach oben. In Hongkong gewinnt der Hang-Seng-Index (HSI) 0,8 Prozent. Das Index-Schwergewicht Tencent erhöht sich um 2,6 Prozent.

In Tokio setzt der Nikkei-225 seine positive Entwicklung fort und erhöht sich um 1,1 Prozent auf 22.186 Punkte. Gestützt wird der Index vor allem Aufschlägen bei Konsumgüter- und Lebensmittelunternehmen. Die Aktien des Seifenherstellers Kao steigen um 4,7 Prozent, der Getränkehersteller Kirin gewinnt 1,3 Prozent. Schwächer zeigt sich hingegen der Automobilsektor. Toyota Motor geben um 1,5 Prozent nach, Honda verlieren 1,2 Prozent.

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Minus von 0,1 Prozent, nachdem er am Vortag noch den größten Gewinner in der Region gestellt hatte. Ein erneutes abrutschen der Rohstoffpreise sorgte für Druck auf den Sektor, der um 0,7 Prozent nachgab und damit erneut auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten fiel. Rio Tinto rutschten um 2,2 Prozent ab. Für Fortescue ging es dagegen es nach einer positiven Beurteilung von Morgan Stanley um 3,1 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.725,10 -0,06% -5,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.186,09 +1,06% -2,54% 07:00 Kospi (Seoul) 2.104,90 +0,26% -14,69% 07:00 Schanghai-Comp. 2.593,70 +0,74% -21,59% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.546,45 +0,81% -11,96% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.094,85 +0,14% -10,30% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1297 +0,0% 1,1294 1,1319 -6,0% EUR/JPY 128,65 +0,1% 128,50 128,57 -4,9% EUR/GBP 0,8862 -0,0% 0,8867 0,8868 -0,3% GBP/USD 1,2748 +0,1% 1,2739 1,2765 -5,7% USD/JPY 113,88 +0,1% 113,77 113,58 +1,1% USD/KRW 1126,60 -0,4% 1130,58 1129,69 +5,6% USD/CNY 6,9543 +0,0% 6,9515 6,9486 +6,9% USD/CNH 6,9523 +0,0% 6,9518 6,9468 +6,7% USD/HKD 7,8263 -0,0% 7,8278 7,8242 +0,2% AUD/USD 0,7236 +0,2% 0,7224 0,7236 -7,5% NZD/USD 0,6796 +0,1% 0,6789 0,6780 -4,3% Bitcoin BTC/USD 4.048,31 +5,2% 3.846,63 3.776,29 -70,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,15 51,56 +1,1% 0,59 -9,7% Brent/ICE 60,81 60,21 +1,0% 0,60 -3,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,12 1.215,04 -0,1% -0,93 -6,8% Silber (Spot) 14,16 14,15 +0,0% +0,01 -16,4% Platin (Spot) 831,55 834,50 -0,4% -2,95 -10,5% Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,9% +0,03 -18,4% ===

