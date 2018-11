Lenzburg - Die Fintech-Unternehmen neon und Sonect spannen auf Finstar, der Open-Banking-Plattform der Hypothekarbank Lenzburg, zusammen. Künftig können neon-Kunden schweizweit in rund 1000 Läden mit der Sonect-App Bargeld beziehen.

Die Kunden des Fintech-Startups neon sind nicht mehr an das klassische Geldautomaten-Netz gebunden. Sie können künftig mit der App von Sonect in rund 1000 Läden in der ganzen Schweiz Geld beziehen. Dank dem Bankensystem Finstar, das die Hypothekarbank Lenzburg entwickelt und vertreibt, wird ihnen der Geldbezug direkt auf dem Konto bei neon verbucht.

Die beiden Zürcher Fintech-Startups neon und Sonect nutzen die Bankenplattform Finstar der Hypothekarbank Lenzburg für ihre Dienstleistungsangebote. Finstar wurde 2017 mit einer offenen Schnittstelle (engl. Open Application Programming Interface, kurz: Open API) ausgestattet. Seither können Fintech-Unternehmen nach einer Zulassungsprüfung durch die Hypothekarbank Lenzburg an die Plattform andocken und auf sicherem Weg Bankdaten austauschen.

Sonect hat sich im vergangenen Januar an Finstar angeschlossen. Die Kunden der Hypothekarbank Lenzburg können den Sonect-Service mit ihrem Konto bei der Hypothekarbank Lenzburg ebenfalls nutzen (Medienmitteilung vom 15. Januar 2018). neon ist damit das zweite Schweizer Finanzunternehmen, das den mobilen Geldbezugsservice von Sonect ihren Kunden anbietet.

Die App für den gebührenfreien Bargeldbezug in Läden, Bars oder Restaurants wurde Mai 2017 lanciert. Vor kurzem ist die von Valora betriebene Kioskkette k kiosk zu diesem Netzwerk dazu gestossen. neon hat im vergangenen Mai an Finstar angedockt. Die erste unabhängige Schweizer Konto-App ist seit August 2018 für Beta-Nutzer verfügbar.

«Bei ...

