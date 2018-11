Medienmitteilung

Zürich, 28. November 2018

Capital Markets Day 2018: Strategie 2022 - "Building for Growth" wird konsequent umgesetzt

LafargeHolcim setzt seine Strategie 2022 - "Building for Growth" weiter mit Nachdruck um. Im Laufe des Jahres hat das Unternehmen starke Ergebnisse erzielt und deutliche Fortschritte gemacht, um das profitable Wachstum zu erhöhen. Am heutigen Capital Markets Day wird das Führungsteam weitere Details zur Performance und Umsetzung der Strategie präsentieren.

Jan Jenisch, CEO: "Unsere Ergebnisse dieses Jahr machen deutlich, dass wir die Strategie 2022 - "Building for Growth" mit Nachdruck umsetzen. Wir haben die Organisationsstrukturen vereinfacht und liegen bei unserem unternehmensweiten Sparprogramm vor Plan. Mit dem Verkauf unseres Geschäfts in Indonesien haben wir einen wichtigen Meilenstein zur Fokussierung unseres Portfolios erreicht und können so unseren Schuldenabbau weiter vorantreiben. Gleichzeitig machen wir deutliche Fortschritte in den Bereichen Zuschlagstoffe und Transportbeton. Diese Ergebnisse zeigen, dass wir unsere Strategie erfolgreich umsetzen. Damit werden wir auch zukünftig bei allen Werttreibern die erwarteten Resultate erzielen."

Die Ziele für das Jahr 2018 werden bestätigt:

Wachstum des Nettoverkaufsertrags von 4 bis 6 Prozent auf vergleichbarer Basis

Wachstum des wiederkehrenden EBITDA von 3 bis 5 Prozent auf vergleichbarer Basis

Es wird erwartet, dass sich die solide Marktnachfrage nächstes Jahr fortsetzen wird. Im Rahmen seiner Ziele für das Jahr 2019 erwartet LafargeHolcim:

Wachstum des Nettoverkaufsertrags von 3 bis 5 Prozent auf vergleichbarer Basis, entsprechend Zielvorgabe der Strategie 2022

Wachstum des wiederkehrenden EBITDA von mindestens 5 Prozent auf vergleichbarer Basis, entsprechend Zielvorgabe der Strategie 2022

Beschleunigter Schuldenabbau, Zielwert von 2 oder weniger [1] für das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu wiederkehrendem EBITDA per Ende 2019

Der Capital Markets Day findet in Bardon Hill statt, wo LafargeHolcim einen der grössten Steinbrüche Europas betreibt. Aggregate Industries, die lokale Gesellschaft von LafargeHolcim in Grossbritannien, wird im Rahmen der Veranstaltung seine führende Position als integrierter Anbieter von Baumaterialien und Lösungen präsentieren. In Grossbritannien erzielte Aggregate Industries 2017 einen Nettoverkaufsertrag von rund CHF 1,7 Milliarden. Das Unternehmen beschäftigt an 200 Standorten rund 4 000 Mitarbeitende.

[1] Vor Anwendung von IFRS 16 und zu konstanten Wechselkursen

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und -lösungen und in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte, zu denen etwa Betonfertigteile, Asphalt und weitere Lösungen am Bau gehören. Mit seinem umfangreichen Portfolio unterstützt LafargeHolcim Handwerker, Bauherren, Architekten und Ingenieure bei Herausforderungen wie Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und dem steigenden Bedarf nach erschwinglichem Wohnraum. LafargeHolcim hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über führende Positionen in allen Regionen. Der Konzern beschäftigt etwa 80 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern und verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten. LafargeHolcim ist kotiert an der SIX Swiss Exchange sowie der Euronext Paris und ist Mitglied im europäischen Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

