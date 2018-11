Stuttgart (ots) -



Paukenschlag in Los Angeles: Der Porsche 911 startet in die achte

Generation. Am Vorabend der L.A. Autoshow feierte der neue Elfer

seine Weltpremiere. Er setzt auch in Zukunft Massstäbe in Sachen

exklusiver Sportlichkeit. Unverkennbar der Porsche Design-DNA

verpflichtet, deutlich muskulöser im Auftritt und mit einem komplett

neuen, von einem 10,9 Zoll grossen Touch-Screen-Monitor geprägten

Interieur gibt sich der neue 911 zeitlos - und modern zugleich.

Intelligente Bedien- und Fahrwerkelemente sowie innovative

Assistenzsysteme verbinden die überlegen kompromisslose Dynamik des

klassischen Heckmotor-Sportwagens mit den Ansprüchen der digitalen

Welt.



Weiterentwickelt und mit 331 kW (450 PS) in den S-Modellen

leistungsstärker denn je, präsentiert sich die nächste Generation

aufgeladener Sechszylinder-Boxermotoren. Ein verbessertes

Einspritzverfahren und neu angeordnete Turbolader samt

Ladeluftkühlung erhöhen den Wirkungsgrad im Antrieb. Die

Kraftübertragung übernimmt ein neu entwickeltes

Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Weitere Highlights sind der Porsche

Wet Mode für noch sichereres Fahrverhalten auf nassen Strassen, der

Nachtsichtassistent mit Wärmebildkamera, sowie die umfassende

Konnektivität, die Schwarm-Intelligenz nutzt. Abgerundet wird das

Angebot von drei exklusiven digitalen Angeboten: der Applikation

"Porsche Road Trip" für aussergewöhnliche Touren, dem persönlichen

Assistenten "Porsche 360+" sowie dem Web-basierten

Emissions-Kalkulator "Porsche Impact" zur Neutralisation des

individuellen CO2-Fussabdrucks.



Der aufgeladene Sechszylinder-Boxermotor von 911 Carrera S* und

911 Carrera 4S leistet nun 331 kW (450 PS). Das entspricht einem Plus

von 22 kW (30 PS) gegenüber dem Vorgängermodell. In der

Beschleunigung von null auf 100 km/h unterbieten beide 911-Modelle

die Vier-Sekunden-Marke: 3,7 Sekunden benötigt das

hinterradgetriebene Coupé, der 911 Carrera 4S mit Allradantrieb 3,6

Sekunden. Damit sind beide Autos 0,4 Sekunden schneller als das

jeweilige Vorgängermodell. Mit dem optionalen Sport Chrono-Paket

erhöht sich der Vorsprung um weitere 0,2 Sekunden. Die

Höchstgeschwindigkeiten betragen nun 308 km/h (911 Carrera S) und 306

km/h für die Allradvariante. Der Verbrauch des 911 Carrera S notiert

mit 8,9 l/100 km nach korreliertem NEFZ, der des 911 Carrera 4 S mit

9,0 l/100 km.



