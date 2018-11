Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) hat die 9-Monats-Zahlen nach der Prognosesenkung für das Geschäftsjahr von gestern nun nachgelegt:

Der Konzernumsatz (Corporate und konsolidierte Joint Venture Restaurants) stieg um 15,0 % auf 271,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (9M 2017: 235,9 Mio. Euro). Dieses Umsatzplus resultiert aus Restaurantneueröffnungen sowie aus den durchgeführten Unternehmenserwerben in Österreich, Australien und Deutschland.

Auf vergleichbarer Fläche ("Like-for-Like") entwickelte sich der Umsatz mit -0,3 % leicht rückläufig. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum der Segmente Germany (+1,2 %) und Rest of World (+0,3%) konnte die negative Entwicklung des Segmentes Rest of Europe (-1,9 %) nicht vollständig ausgleichen. Ausschlaggebend hierfür waren der Umsatzrückgang in den europäischen Kernmärkten sowie die nicht planmäßige Entwicklung einiger neu eröffneter Restaurants. Schweden außen vor lassend, hat sich der Umsatz flächenbereinigt auf Gruppenebene mit +0,9 % leicht positiv entwickelt.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Aus den genannten Gründen erreichte das vor allem um Vorlaufkosten für Restauranteröffnungen korrigierte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)[1] 22,6 Mio. Euro nach 26,4 Mio. Euro im Vorjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge sank entsprechend um 2,9 Prozentpunkte auf 8,3 %. Das berichtete EBITDA fiel in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2018 mit 12,0 Mio. Euro um 4,5 % geringer aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (9M 2017: 12,6 Mio. Euro). Die berichtete EBITDA-Marge lag bei 4,4 % (9M 2017: 5,3 %).

Durch gestiegene Abschreibungen aufgrund höherer Investitionen und höhere Zinskosten aufgrund der insgesamt höheren Nettoverschuldung ist das bereinigte Nettoergebnis auf -13,2 Mio. Euro zurückgegangen (9M 2017: 1,6 Mio. Euro). Das berichtete Nettoergebnis ...

