RWTH Aachen für integriertes Design des ORC-Prozesses und Arbeitsfluids ausgezeichnet

Process Systems Enterprise (PSE), das Unternehmen für fortgeschrittene Prozessmodellierung, gab heute die Gewinner des PSE Model-Based Innovation (MBI) Prize 2018 bekannt.

PSE, Anbieter der weltweit führenden gPROMS Prozessmodellierungsplattform, vergibt jährlich einen ersten Preis in Höhe von 3.000 Euro und zwei gleichrangige Auszeichnungen in Höhe von je 1.000 Euro für die innovativste Nutzung von fortgeschrittenen Prozessmodellierungstechniken zur Unterstützung öffentlicher Forschungsprojekte.

Die Gewinner sind Johannes Schilling* und Andre Bardow der RWTH Aachen sowie Joachim Gross der Universität Stuttgart, Deutschland. Sie wurden für ihre Abhandlung Integrated design of ORC process and working fluid using process flowsheeting software and PC-SAFT, ausgezeichnet, die in "Proceedings of the IV International Seminar on ORC Power Systems, ORC2017", Italien, veröffentlicht wurde.

Die Jury bezeichnete die Projekte als "herausragende Arbeiten, die die Einbindung des Computer Aided Molecular Design (CAMD) in die gPROMS-Fließbildumgebung für die integrierte Entwicklung von Prozess- und Arbeitfluids erforscht. Mehrere Modellbibliotheken in gPROMS ProcessBuilderwurden für die Nutzung der "Variable Molecular Structure Compound" des hochentwickelten gSAFT Thermodynamikpakets während der Prozessoptimierung angepasst. Die daraus entstandene gemischt-ganzzahlige nichtlineare (MINLP) Optimierung bestimmte gleichzeitig die optimale Molekularstruktur für das Arbeitfluid und das entsprechende, optimale Prozessdesign."

Gleichrangige Preisträger waren Seo-Young Park*, Shaun C. Galbraith, Huolong Liu, Bumjoon Cha, Zhuangrong Huang und Seongkyu Yoon des Department of Chemical Engineering, University of Massachusetts, Lowell, MA; HaeWoo Lee der Daegu-Gyeongbuk Medical Innovation Foundation, Daegu, Südkorea, und Thomas O'Connor sowie Sau Lee der U.S. Food and Drug Administration, für ihre Abhandlung Prediction of critical quality attributes and optimization of continuous dry granulation process via flowsheet modeling and experimental validation; Dhia Y. Aqar* der University of Bradford, Großbritannien, und des Ministry of Oil, Basra, Iraq; Nejat Rahmanian und Iqbal M. Mujtaba der University of Bradford, Großbritannien, für ihre Abhandlung Feasibility of novel integrated dividing-wall batch reactive distillation processes for the synthesis of methyl decanoate. Einzelheiten sind der PSE Website zu entnehmen.

Die Jury setzte sich aus führenden Akademikern auf dem Gebiet der Prozesstechnik zusammen, darunter Prof. Stratos Pistikopoulos (Leerstuhl) des Texas A&M Energy Institute, Außerordentlicher Prof. Michael Georgiadis der Aristotle University of Thessaloniki, Griechenland, und Prof. Eva Sorensen des University College London.

gPROMS wird weithin im Chemie-, Energie-, Petrochemie-, Lebensmittel- und Pharmasektor sowie etwa 200 akademischen Einrichtungen genutzt. Pieter Schmal, Head of PSE Academic, erklärte: "PSE arbeitet eng mit akademischen Gemeinschaften rund um den Globus zusammen, um Innovationen mithilfe unseres akademischen Programms, dem MBI Preis, unserer Partnerschaften für die hochentwickelte Prozessmodellierung und des PSE Academic Teaching Highway (PATH) voranzutreiben. Wir gratulieren unseren Gewinnern für die Qualität ihrer Arbeit."

