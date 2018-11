Und kommt damit Forderungen von aktivistischen Investoren nach. Man will sich in drei Unternehmen aufspalten: Die Aufzugsparte Otis und die Klimatechnik-Sparte Carrier sollen von United Technologies abgespalten und eigenständig an der Börse gelistet werden. Die Luftfahrtsparte mit dem Triebwerkhersteller Pratt & Whitney wird damit zum Kern von United Technologies. Mit der 30 Mrd. $ schweren Übernahme des Flugzeugzulieferers Rockwell Collins hatte die Sparte die dafür nötige Größe erreicht.



Die Aktien der beiden abgespaltenen, börsennotierten Gesellschaften sollen den Aktionären spätestens 2020 in die Depots gebucht werden. Solche Spin-offs sind zuletzt in Mode gekommen, weil Investoren darauf setzen, dass die einzelnen Teile von Konglomeraten zusammen mehr wert sind als die Mischkonzerne insgesamt.



Mit einem Börsenwert von 102,5 Mrd. $ ist United Technologies einer der größten Konzerne, die sich gleich in drei Teile aufspalten. Pratt & Whitney und Rockwell Collins kommen zusammen auf eine Umsatz von 39 Mrd. $, Otis auf 12,3 Mrd. und Carrier auf 17,8 Mrd.. Letztere wären damit leichter zu übernehmen als als Teil eines Konglomerates. Otis ist direkter Rivale der Aufzugsparte von ThyssenKrupp, Carrier könnte für die Bautechnik-Sparte von Siemens interessant sein.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info