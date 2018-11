Der Börsenindikator besteht insgesamt aus vier Punkten. Als letzten, aber nicht zu vernachlässigenden, Punkt in dieser Serie wollen wir auf die Inflationsrate eingehen. Auch diese hat einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung an den Aktienmärkten. In Untersuchungen hat sich auch hier eine klare Herangehensweise herauskristallisiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...