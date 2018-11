CMS Law Tax, eine international tätige Anwaltskanzlei mit weltweit 74 Büros, war der Empfänger des ersten German Prism Award, der am 16. November vom deutschen Verband der International Coach Federation und RELEVANT Management Consulting, einem offiziellen Vertriebshändler von Hogan Assessments, verliehen wurde.

Die International Coach Federation ist mit mehr als 30.000 Coaches weltweit der größte Verband für professionelle Coaches. Um den Coachingberuf voranzubringen, setzt sie hohe ethische Standards, vergibt internationale Zertifikate und baut ein globales Netzwerk qualifizierter Coaches auf. ICF Deutschland gilt als einer der zehn weltweit führenden ICF-Verbände.

Der Preis ist nach dem Vorbild des International Prism Award der ICF gestaltet. Er wird an Unternehmen verliehen, deren Programme die Coaching-Welt durch Professionalität, Qualität und Nachhaltigkeit verändern.

"Wir sind sehr stolz, dass uns eine außergewöhnliche Jury aus mehreren bekannten Fachleuten der Coachingbranche in Deutschland unterstützt", so Dr. Geertje Tutschka, ACC, Präsidentin der ICF Deutschland.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir CMS Law Tax als ersten Gewinner des deutschen Prism Award auszeichnen können", so Dr. René Kusch, der Inhaber von RELEVANT. "Der Zweck dieses Preises besteht darin, Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen, die bei ihren Coachingprogrammen einen innovativen Ansatz verfolgen, was CMS zur eindeutigen Wahl aus einer starken Gruppe von Nominierten machte. Die Kanzlei hat sich bei der Entwicklung einer soliden Coaching-Kultur als erfolgreich erwiesen."

Die Nominierten kamen aus einer Vielzahl von Branchen. Jeder hatte die Aufgabe, Einblicke dazu zu geben, wie seine Coachingprogramme zur Erreichung wichtiger Unternehmensziele beigetragen und den Beruf des Coaches vorangebracht haben.

"Immer mehr Unternehmen implementieren Coachingprogramme im Rahmen ihrer Schulungs- und Entwicklungsprozesse", so Tutschka. "Unser Ziel war die Ermittlung des Unternehmens, das sich wirklich von der Konkurrenz abhebt. CMS Law Tax hat mit dem Partner Peak Performance Program (PPP) für seine Führungskräfte und für ausgewiesene ?Einflussnehmer' genau dies geschafft."

Obwohl dies das erste Jahr ist, in dem der German Prism Award präsentiert wurde, sagte Kusch, dass RELEVANT sich bereits auf 2019 freut.

"Die Zusammenarbeit mit der ICF Deutschland bei der Verleihung dieses Preises bedeutet für alle Beteiligten eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung", so Kusch. "Die ICF ist die führende Coaching-Organisation und es ist für uns ein Privileg, an den Frühphasen einer so prestigeträchtigen Auszeichnung für deutsche Coachingprogramme beteiligt zu sein."

Bewerbungen für den Prism Award 2019 werden im Frühjahr 2019 unter www.coachingtag.com entgegengenommen.

