Hagen (ots) - Die Sporthilfe NRW will nach Informationen der WESTFALENPOST ihr Fachkrankenhaus, die renommierte Sportklinik Hellersen im sauerländischen Lüdenscheid, loswerden. Auslöser ist offenbar die teure Modernisierung der Klinik. Auf einer Mitgliederversammlung am Donnerstag in Duisburg soll über eine Satzungsänderung der Weg freigemacht werden, um die Sporthilfe für Mitglieder außerhalb des Sports zu öffnen: So sollen offenbar mögliche Übernahmekandidaten für das Krankenhaus installiert werden. Ziel ist demnach eine Loslösung von der Klinik ohne offenes Verkaufsverfahren; der Vorgang soll ohne großes öffentliches Aufsehen vollzogen werden. Die Sporthilfe NRW hat fünf Millionen Mitglieder in landesweit rund 19.000 Vereinen.



