TAGESTHEMA

Vapiano hat zum zweiten Mal innerhalb von etwas mehr als zwei Monaten die Gewinn- und Umsatzprognosen für das laufende Jahr gesenkt. Wie das Kölner Systemgastronomie-Unternehmen mit italienischem Pizza- und Pasta-Konzept mitteilte, ist dies in der schwächer als erwarteten Geschäftsentwicklung in Europa sowie einiger sich unter Plan entwickelnder neuer Restaurants begründet. Für das Gesamtjahr erwartet die Vapiano SE nun einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 34 bis 38 Millionen Euro. Nach der Anfang September gesenkten Prognose wollte Vapiano hier bei 42 bis 47 Millionen landen, was einem Anstieg von 8 bis 21 Prozent zum Vorjahr entsprochen hätte. Beim Umsatz will Vapiano nun 375 bis 385 Millionen Euro erreichen, bisher waren hier 385 bis 400 Millionen geplant. Flächenbereinigt liegt die Spanne der neuen Prognose zwischen einem Rückgang um 0,5 Prozent und einem Anstieg um 0,5 Prozent. Hier hatte Vapiano zuletzt 0 bis 1 Prozent Wachstum erwartet. Nominal soll der Anstieg nun zwischen 15 und 19 Prozent betragen, anstatt bis zu 23 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q

10:00 DE/Deutsche Bank AG, PG zum Kapitalmarktausblick 2019

11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

Im Laufe des Tages:

- DE/Siemens AG, Geschäftsbericht 2018

- GB/Lafargeholcim Ltd, Capital Markets Day

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Dezember PROGNOSE: 10,5 Punkte zuvor: 10,6 Punkte - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober PROGNOSE: +3,6% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,5% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vj - US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 2. Quartal: +4,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,7% gg Vq 1. Veröff.: +1,7% gg Vq 2. Quartal: +3,0% gg Vq 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 2,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.689,00 0,21 Nikkei-225 22.177,02 1,02 Schanghai-Composite 2.598,73 0,93 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.309,11 -0,40 DAX-Future 11.327,00 -0,50 XDAX 11.330,90 -0,50 MDAX 23.402,17 -0,23 TecDAX 2.561,36 -0,45 EuroStoxx50 3.166,42 -0,20 Stoxx50 2.921,06 -0,21 Dow-Jones 24.748,73 0,44 S&P-500-Index 2.682,20 0,33 Nasdaq-Comp. 7.082,70 0,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,03% +20

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,58 -0,58 0,03 Deutschland 10 J. 0,35 0,35 -0,08 USA 2 Jahre 2,83 2,83 0,94 USA 10 Jahre 3,06 3,06 0,65 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leicht steigenden Kursen am deutschen Aktienmarkt rechnen Händler für den Mittwoch. Die Stimmung profitiert von der Hoffnung, eine Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit sei auf dem G20-Treffen am Wochenende immer noch möglich. Entsprechende Aussagen kommen von US-Präsidentenberater Larry Kudlow. Sollte es allerdings keinen Deal geben, würden die neuen Zölle wie geplant eingeführt, sagte er. "Zuletzt war der US-Präsident so verstanden worden, als ob ein Deal nur noch sehr unwahrscheinlich wäre", so ein Marktteilnehmer. In Asien ziehen die Kurse nach den Kudlow-Aussagen überwiegend an. Trotzdem bleiben die Märkte defensiv eingestellt: Gekauft werden in Asien vor allem Aktien mit Bezug zur Binnenkonjunktur. Bereits in den USA hatten sich die Käufer auf Utilities, Pharma und nichtzyklische Konsumwerte konzentriert. Auf der Zinsseite entspannt sich die Lage zusehends, die zehnjährige Rendite liegt weiter bei 3,06 Prozent. Vor einigen Woche hatte sie noch bei 3,23 Prozent gelegen.

Rückblick: Unter Druck standen vor allem Autoaktien mit der Sorge vor neuen US-Zöllen, fest notierten dagegen vor allem die Telekommunikationswerte. Mit Blick auf die Autotitel verwiesen Händler auf US-Präsident Donald Trump. Der soll laut WiWo möglicherweise schon in der kommenden Woche 25 Prozent Zoll auf europäische Autos einführen. VW verloren 4 Prozent, Daimler 2,4 Prozent und BMW 1,3 Prozent. Der Stoxx-Branchen-Index fiel um 2,5 Prozent und übernahm damit schließlich die rote Laterne. Weiterhin gut hielten sich dagegen die Titel der Telekombranche. Ihr Branchenindex gewann 0,8 Prozent. Bereits am Montag hatte er stark zugelegt, beflügelt unter anderem von einem Bericht zum Kauf der niederländischen Tochter des schwedischen Tele-2-Konzerns durch die Deutsche Telekom. Aber auch Versorgerwerte sowie die Aktien der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller legten tendenziell zu. In London liefen Diageo ihre Höchststände an, der Kurs gewann 0,9 Prozent. "Whiskey getrunken wird immer, auch in Krisenzeiten", sagte ein Händler. Aktien aus dem Bereich Freizeit und Touristik wiederum gerieten unter Druck. Grund war eine Gewinnwarnung von Thomas Cook, die den Kurs um 23 Prozent nach unten riss. Sie zog auch Tui um 4,6 Prozent in die Tiefe.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX wurde von schwachen Autowerten belastet. Auch die Zulieferer gerieten in den Strudel, so Conti mit einem Minus von 3,4 Prozent. Auf der anderen Seite waren konjunkturunabhängigere Titel weiter gefragt. An der Gewinnerspitze stiegen Fresenius Medical Care um 3,2 Prozent, damit profitierten sie von einer Kaufempfehlung durch Lampe. Eon zogen um 1,2 Prozent an. Beiersdorf gewannen 0,9 Prozent. Auch Deutsche Bank und Munich Re legten deutlich um je 1,1 Prozent zu. Im MDAX zogen Osram um 16 Prozent an. Händler sprachen von Gerüchten über ein Übernahmeinteresse von Bain Capital. Nicht profitieren konnte die Bayer-Aktie von der US-Zulassung für ein neues Krebsmedikament. Bayer fielen um 0,7 Prozent. BASF verloren 1,4 Prozent. Hier dürfte die Sorge vor einer Senkung der Prognose belasten, wie Analysten sie voraussagten.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat sich der Handel mit deutschen Werten auf Vapiano konzentriert. Die Titel wurden 9 Prozent schwächer gestellt. Das Systemgastronomie-Unternehmen hatte am Abend zum zweiten Mal innerhalb von etwas mehr als zwei Monaten die Gewinn- und Umsatzprognosen für das laufende Jahr gesenkt. Bayer will laut Handelsblatt ein neues Sparprogramm in mehreren Sparten auflegen. Die Titel wurden "minimal" fester getaxt.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Stimmungsdämpfer von US-Präsident Donald Trump haben das Handelsgeschehen geprägt. Dow & Co erholten sich allerdings deutlich von den Tagestiefs und drehten sogar leicht ins Plus. Doch so richtig Kauflaune wollte keine aufkommen. Denn Trump hatte kurz vor dem Gipfeltreffen mit Chinas Machthaber Xi Jinping beim G20-Treffen gedroht, die Zölle auf chinesische Waren zu erhöhen. Im Handel wollte man jedoch nicht ausschließen, dass die Aussagen möglicherweise aus reinem Verhandlungskalkül erfolgt waren. Die Hoffnung, dass dem so sein könnte, machten Händler für die Erholung der Kurse im Tagesverlauf verantwortlich. Trump drohte zudem mit Importzöllen auf in China produzierte Apple-Produkte. Die Kreditanalysten von CreditSights stuften die Anleihen von Apple daraufhin ab. Die Aktie gab um 0,2 Prozent nach und kam damit wie der Gesamtmarkt von den Tagestiefs zurück. Nachdem GM am Vortag noch stark von Stellenabbau- und Fabrikschließungplänen profitiert hatte, kamen sie um 2,5 Prozent zurück. Hier drohte Trump mit dem Kürzen von Subventionen. United Technologies verloren 4,1 Prozent. Das Industrie-Konglomerat will sich in drei Konzerne aufspalten. Facebook hatte angeblich schon vor vier Jahren von Manipulationen Russlands bei dem Online-Netzwerk gewusst, die Aktie büßte 1,0 Prozent ein. Papa John's stürzten um 10,2 Prozent ab. Laut einem Bericht hatte sich der Hedgefonds Trian aus dem Bieterprozess um die Restaurantkette zurückgezogen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor hauchdünn auf 3,05 Prozent. Die Renditen begannen mit den Aussagen von US-Vizenotenbankchef Clarida zu sinken. Er ließ zwar an einer Dezember-Zinserhöhung kaum Zweifel aufkommen, doch mittelfristig blieb er bei einer eher taubenhaften Sicht auf die Inflation.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 18:05 Uhr EUR/USD 1,1297 +0,0% 1,1294 1,1285 EUR/JPY 128,63 +0,1% 128,50 128,43 EUR/CHF 1,1284 +0,1% 1,1277 1,1279 EUR/GBR 0,8859 -0,1% 0,8867 0,8864 USD/JPY 113,86 +0,1% 113,77 113,81 GBP/USD 1,2755 +0,1% 1,2739 1,2731 Bitcoin BTC/USD 4.056,61 +5,5% 3.846,63 3.736,20

Nach einem Auftritt von US-Vizenotenbankchef Clarida neigte der Dollar zur Stärke. Clarida bezeichnete die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der USA als robust und den Arbeitsmarkt als gesund. Jüngst hatte er dagegen eher taubenhaft geklungen und den Dollar unter Druck gesetzt. Nun stieg der ICE-Dollarindex um 0,3 Prozent. Der Euro sank auf 1,1297 Dollar nach Wechselkursen um 1,1330 am Vorabend. Des Weiteren stand das Pfund unter Druck - belastet von der weiter herrschenden Unsicherheit vor der Abstimmung im britischen Parlament über den gefundenen Brexit-Deal mit der EU, zumal sich die kritischen Stimmen dazu mehrten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,38 51,56 +1,6% 0,82 -9,3% Brent/ICE 61,25 60,21 +1,7% 1,04 -3,2%

Flaute auch bei den Ölpreisen nach den zuletzt heftigen Ausschlägen: US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 51,56 Dollar je Fass, die global gehandelte Sorte Brent um 0,4 Prozent auf 60,21 Dollar. Dollarstärke und Nachfragesorgen belasteten. Allerdings deuteten immer mehr Zeichen darauf, dass das Erdölkartell Opec gegen die Widerstände von US-Präsident Trump schon bald Fördersenkungen beschließen wird. Im asiatischen Handel zogen die Preise wieder an. Nach Angaben des privaten American Petroleum Institute sind die Erdölvorräte in den USA in der vergangenen Woche um 3,5 Millionen Barrel gestiegen, wie Kreise berichten. Am Mittwoch werden die offiziellen Lagerdaten bekannt gegeben. Analysten erwarten einen Lagerabbau um 430.000 Fass bei Erdöl. Dies entspräche dem ersten Fall der Bestände seit zehn Wochen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,51 1.215,04 -0,0% -0,54 -6,8% Silber (Spot) 14,18 14,15 +0,2% +0,03 -16,3% Platin (Spot) 833,10 834,50 -0,2% -1,40 -10,4% Kupfer-Future 2,74 2,71 +1,2% +0,03 -18,3%

Der Goldpreis gab den dritten Tag in Folge nach. Die Feinunze war für 1.215 Dollar und damit für 0,6 Prozent weniger zu haben. Metallpreise standen insgesamt unter Druck - belastet von der Dollarstärke.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

RUSSLAND-UKRAINE-KONFLIKT

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Russland eine massive Truppenkonzentration an der Grenze vorgeworfen und vor einem drohenden Krieg gewarnt. Die russische Armee habe die Zahl der Panzer an ihren Stellungen entlang der Grenze verdreifacht, sagte Poroschenko. Auch die Zahl der stationierten Einheiten sei "dramatisch gestiegen". Poroschenko warnte vor der Gefahr eines "vollständigen Kriegs".

BREXIT

Die britische Premierministerin Theresa May und US-Präsident Donald Trump sind uneins in der Bewertung des Brexit-Abkommens. Trump kritisierte den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Vertrag als mögliches Hindernis für das anvisierte US-britische Handelsabkommen. May widersprach dem Präsidenten: Ihr Land werde in Handelsfragen unabhängig sein und könne mit jedem Land der Welt Handelsabkommen schließen.

US-GELDPOLITIK

Die US-Notenbank wird nach Aussage von Fed-Vize Richard Clarida ihre Zinsen weiter kontinuierlich anheben. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass im Dezember eine weitere Zinserhöhung bevorsteht.

BAYER

Der Konzern will laut einem Zeitungsbericht seine Organisation straffen und startet dazu ein neues Sparprogramm in mehreren Sparten. In Rahmen dessen sei auch der Abbau von Arbeitsplätzen vorgesehen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmenskreise. Ein Bayer-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

COMMERZBANK/NORDLB

Die Commerzbank nimmt laut einem Zeitungsbericht wieder Abstand von einer Beteiligung an der NordLB. Das Frankfurter Institut wolle kein verbindliches Angebot für die Hannoveraner Landesbank abgeben, berichtet das Handelsblatt.

DEUTSCHE BANK

Bei der Deutschen Bank könnte möglicherweise ein weiterer Umbau im Vorstand ins Haus stehen. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, sei dabei auch der Weggang von Topmangern nicht ausgeschlossen. Zu den Führungskräften, die möglicherweise die Bank verlassen könnten, sollen die für Aufsichts-, Regulierungs- und Compliance-Themen verantwortliche Vorständin Sylvie Matherat sowie Tom Patrick, CEO des Bereichs Americas bei der Deutsche Bank gehören. Die Diskussionen über den möglichen Personalumbau seien aber noch nicht abgeschlossen und eine Wende möglich, so die Informanten weiter.

DEUTSCHE TELEKOM

Die Deutsche Telekom darf den Telekomanbieter Tele2 in den Niederlanden übernehmen. Die Europäische Kommission hat die Transaktion nach einer eingehenden Prüfung genehmigt. Der geplante Zusammenschluss werfe weder im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum noch in einem wesentlichen Teil davon Wettbewerbsbedenken auf, teilten die Kartellwächter in Brüssel mit.

STADA

Der Arzneimittelkonzern macht laut einem Zeitungsbericht reinen Tisch, was die Vorwürfe gegen ehemalige Vorstandsmitglieder angeht. Wie die FAZ berichtet, hat der Aufsichtsrat beschlossen, Compliance-Untersuchungen gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden Matthias Wiedenfels und den früheren Finanzvorstand Helmut Kraft einzustellen.

AROUNDTOWN

Der Gewerbeimmobilieninvestor Aroundtown hat im dritten Quartal weiter deutlich zugelegt. Das Nettoergebnis kletterte auf 362 von 250 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen stiegen den weiteren Angaben zufolge in den ersten neun Monaten um 42 Prozent auf 456 Millionen Euro. Dazu trugen Käufe vor allem von Büro- und Hotelimmobilien mit hohem Wertschöpfungspotenzial in Städten wie Frankfurt, München oder London bei, wie das Unternehmen mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum bei 4,5 Prozent.

SNP SCHNEIDER-NEUREITHER

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat im Rahmen der am 21. November beschlossenen Kapitalerhöhung einen Bezugspreis von 16,60 Euro je neuer Aktie festgelegt. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 5:1 angeboten. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am Donnerstag und endet voraussichtlich am 13. Dezember.

RENAULT-NISSAN

Frankreichs Regierung hat sich nach der teilweisen Entmachtung des festgenommenen Renault-Chefs Carlos Ghosn gegen eine veränderte Führungsstruktur in der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi ausgesprochen. Die Regelung, wonach der Vorstandsvorsitzende des französischen Autobauers auch die Allianz mit den beiden japanischen Herstellern anführt, dürfe nicht geändert werden, sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag im Fernsehsender LCI.

GENERAL MOTORS

Als Reaktion auf den drastischen Sparplan von General Motors (GM) hat US-Präsident Donald Trump dem Autohersteller mit der Streichung von Subventionen gedroht.

UBER

Der US-Fahrdienstvermittler muss wegen seines Umgangs mit einem massiven Hackerangriff auf Nutzerdaten eine Geldstrafe in Europa zahlen. Die Datenschutzbehörden in Großbritannien und den Niederlanden verhängten ein Bußgeld in Höhe von insgesamt gut einer Million Euro gegen Uber.

