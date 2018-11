Die Aktien von Adler Real Estate und von Aroundtown haben am Mittwoch nach Neunmonatszahlen der beiden Immobiliengesellschaften vorbörslich zugelegt. Adler Real Estate gewannen auf Tradegate 3,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Dienstag und Aroundtown legten um 4,3 Prozent zu. Am Vortag hatten beide Papiere noch nachgegeben.

Nach den ersten neun Monaten schraubte Adler Real Estate die Jahresziele für die Nettomieteinnahmen und den Betriebsgewinn nach oben. Das Management versprach, man wolle "weiterhin gute Ergebnisse abliefern". Bei Aroundtown stieg der Betriebsgewinn in den ersten neun Monaten um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./bek/jha/

