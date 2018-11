Neue Gremiumsmitglieder bei RHI Magnesita: Fiona Paulus und Janet Ashdown haben ihre Ernennung zum Board als unabhängige Non-Executive Directors angenommen. Janet Ashdown wird Vorsitzende des Corporate Sustainability Committee, dem Fiona Paulus beitreten wird. Herbert Cordt, Vorsitzender, kommentierte: "Ich freue mich, dass Fiona und Janet dem Verwaltungsrat beitreten werden. Sie bringen ein breites Spektrum an Erfahrungen in den Bereichen Bankwesen, Energieversorgung, internationale Geschäfte und unternehmerische Nachhaltigkeit in den Verwaltungsrat ein. Diese Ernennungen zeigen, dass der Verwaltungsrat sich für die weitere Verbesserung seiner Zusammensetzung sowohl hinsichtlich der verfügbaren Fähigkeiten und Erfahrungen als auch hinsichtlich der ...

