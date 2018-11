Von Patrick Thomas

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen Salesforce hat nicht nur mit der Geschäftsentwicklung in seinem Drittquartal die Erwartungen übertroffen, sondern besonders mit seinem Ausblick erfreut. Die Einschätzungen des SAP-Wettbewerbers zum künftigen Geschäftsverlauf waren Balsam für die Investoren, denen eine mögliche Verlangsamung der Technologieausgaben sowie beim weltweiten Wirtschaftswachstum derzeit Kopfschmerzen bereiten. Die Firmen würden weiter in den digitalen Wandel investieren, erwartet Salesforce-CFO Mark Hawkins. Während einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte er: "Wir sehen immer noch einen sehr, sehr großen Investitionsfokus". Die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr hat Salesforce erhöht. Im nachbörslichen Handel in den USA kletterte die Salesforce-Aktie um 7,9 Prozent auf 137,60 US-Dollar.

Für das laufende vierte Geschäftsquartal stellte Salesforce, die sich besonders auf den Bereich Kundenbeziehungsmanagement (CRM) für Unternehmen spezialisiert hat, ein Umsatzwachstum auf 3,55 bis 3,56 Milliarden Dollar in Aussicht. Das wäre ein Plus zum Vorjahr von 25 Prozent und damit deutlich mehr als bisher von Analysten erwartet. Für das kommende Geschäftsjahr rechnet Salesforce mit einem Umsatz von 15,90 bis 16 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen aus San Francisco profitiert nach eigenen Angaben derzeit von der verstärkten Kundennutzung bei der Customer Success Platform, wo der Konzern unter anderem Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing sowie Business Intelligence anbietet. In den Tagen zwischen Black Friday und Cyber Monday habe man mehr als 20 Millionen E-Commerce-Bestellungen unterstützt, sagte Salesforce-Chef Marc Benioff. Während dieser Tage hätten die Einzelhändler, mit denen Salesforce zusammen gearbeitet habe, registriert, dass etwa 50 Prozent der Bestellungen telefonisch aufgegeben worden seien und 67 Prozent über das Handy.

Für das dritte Quartal per Ende Oktober verzeichnete Salesforce einen höheren Umsatz als erwartet und schraubte zudem seinen Auftragsbestand hoch. Allerdings drückten höhere operative Kosten das Ergebnis. Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 3,39 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten für das Quartal Einnahmen von 3,37 Milliarden Dollar erwartet. Bei den "unearned revenues", in denen Prämien für künftige Dienstleistungen verrechnet werden, wies das Unternehmen ein Wachstum um 25 Prozent auf 5,38 Milliarden Dollar aus. Insgesamt berichtete Salesforce einen Gewinn von 105 Millionen Dollar oder 13 Cent je Aktie, nach 107 Millionen Dollar oder 14 Cent je Anteilsschein im Vorjahr. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sowie für Marketing stiegen um 22 bzw 36 Prozent.

Salesforce erwirtschaftete ein bereinigtes Ergebnis, also ohne die Berücksichtigung von Kosten für aktienbasierte Vergütungen, von 61 Cent je Aktie, 11 Cent mehr als von Analysten erwartet.

Die 6,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Mulesoft, die im Mai abgeschlossen wurde, trug im vergangenen Quartal 128 Millionen Dollar zum Umsatz bei.

Für das noch laufende Geschäftsjahr sieht Salesforce nun einen Umsatz zwischen 13,23 und 13,24 Milliarden Dollar. Zuvor hatte die Gesellschaft 13,13 bis 13,18 Milliarden Dollar erwartet. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie hob Salesforce auf 2,60 bis 2,61 von vorher 2,50 bis 2,52 Dollar an.

