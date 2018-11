Im Kampf gegen Verluste und Schulden setzt der Modekonzern Gerry Weber auf Filialschließungen und Entlassungen. Nun soll es für die Mitarbeiter auch kein Weihnachtsgeld geben - obwohl das im Tarifvertrag steht.

Das Weihnachtsgeld landet bei vielen Deutschen zum Ende dieses Monats mit dem normalen Novembergehalt auf dem Konto. So wäre es üblicherweise auch beim angeschlagenen Modekonzern Gerry Weber. Das besagt der Tarifvertrag, in dem das Weihnachtsgeld als zugesicherte Jahressonderleistung festgeschrieben ist.

Für die Gerry-Weber-Belegschaft bleibt die Zahlung in diesem Jahr aber vorerst aus, berichten mehrere regionale Zeitungen, darunter das "Westfalenblatt" und die "Lippische Landes-Zeitung". Demnach verkündete Vorstandschef Johannes Ehling die Hiobsbotschaft zunächst bei einer Mitarbeiterversammlung vor zwei Wochen und nun noch einmal in einem Rundschreiben an die gesamte Belegschaft. Die Begründung: Die schwierige finanzielle Lage des Modekonzerns aus Halle.

Gerry Weber leidet wie etliche Wettbewerber unter der Online-Konkurrenz und Billig-Modeketten wie Zara und Massimo Dutti, ...

