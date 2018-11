In den ersten neun Monaten 2018 hat dieADLER Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005008007) ihre operative Performance deutlich verbessert und dadurch die wirtschaftlichen Ergebnisse gesteigert.

Der EPRA NAV ("European Public Real Estate Association"; europäischer Branchenverband der Standards für die Vergleichbarkeit von Immobilienportfolios definiert und so den bilanziellen NAV modifiziert) belief sich am Ende des dritten Quartals 2018 auf EUR 1.446,6 Millionen. Er liegt damit um EUR 239,4 Millionen über dem Wert vom Jahresende 2017 (EUR 1.207,2 Millionen). Das entspricht einer Steigerung von 19,8 Prozent. Auf voll verwässerter Basis und ohne Berücksichtigung der Firmenwerte ergab sich eine Steigerung um 20,0 Prozent von EUR 15,37 am Ende des Vorjahres auf einen Wert je Aktie in Höhe von EUR 18,45 am Ende des dritten Quartals 2018.

Nettomieteinnahmen plus 38,9 Prozent

Das starke Portfoliowachstum und die verbesserte operative Leistungsfähigkeit trugen in Summe dazu bei, dass die Nettomieteinnahmen in den ersten neun Monaten 2018 EUR 173,3 Millionen erreichten und damit um 38,9 Prozent über dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums lagen (EUR 124,8 Millionen).

