Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 76 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Chemiekonzern in Reaktion auf den jüngsten Ölpreisverfall, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aber auch die gesunkene Branchenbewertung wegen der ungewissen Konjunkturaussichten für den Zeitraum 2019 bis 2021 seien dafür verantwortlich./edh/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-11-28/08:46

ISIN: DE000BASF111