Europas Börsen haben am Dienstag wieder moderat nachgegeben. Anleger agierten nach der kraftvollen Erholungsbewegung vom Vortag erneut vorsichtig. Diese Zurückhaltung wurde wieder einmal von US-Präsident Donald Trump ausgelöst, der signalisierte, an der Erhöhung der Strafzölle festhalten zu wollen, sollte es zu keinem deutlichen Nachgeben Chinas kommen. Zusätzlich bereitete auch die unklare Situation bezüglich des italienischen Haushaltsdefizites und die fehlende Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-abkommen den Investoren wieder Sorge. Am besten hielten sich noch die Energieversorger mit einem Plus von 0,8%. Die deutsche Kohlekommission wird das Konzept für den Ausstieg aus dem fossilen Brennstoff wohl erst Ende Januar vorlegen, ...

