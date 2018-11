DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der US-Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen Salesforce hat nicht nur mit der Geschäftsentwicklung in seinem Drittquartal die Erwartungen übertroffen, sondern besonders mit seinem Ausblick erfreut. Die Einschätzungen des SAP-Wettbewerbers zum künftigen Geschäftsverlauf waren Balsam für die Investoren, denen eine mögliche Verlangsamung der Technologieausgaben sowie beim weltweiten Wirtschaftswachstum derzeit Kopfschmerzen bereiten. Während einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte Salesforce-CFO Mark Hawkins: "Wir sehen immer noch einen sehr, sehr großen Investitionsfokus". Die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr erhöhte Salesforce. Für das laufende vierte Geschäftsquartal stellte Salesforce ein Umsatzwachstum auf 3,55 bis 3,56 Milliarden Dollar in Aussicht. Das wäre ein Plus zum Vorjahr von 25 Prozent und damit deutlich mehr als bisher von Analysten erwartet. Für das kommende Geschäftsjahr rechnet Salesforce mit einem Umsatz von 15,90 bis 16 Milliarden Dollar. Im dritten QUartal stieg der Umsatz um 26 Prozent auf 3,39 Milliarden Dollar. Analysten hatten 3,37 Milliarden erwartet. Insgesamt berichtete Salesforce einen Gewinn von 105 Millionen Dollar nach 107 Millionen im Vorjahr.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 2. Quartal: +4,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,7% gg Vq 1. Veröff.: +1,7% gg Vq 2. Quartal: +3,0% gg Vq 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.689,00 +0,21% Nikkei-225 22.177,02 +1,02% Hang-Seng-Index 26.662,23 +1,25% Kospi 2.108,22 +0,42% Shanghai-Composite 2.601,74 +1,05% S&P/ASX 200 5.725,10 -0,06%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich mit Aufschlägen. Die Ausnahme bildete die Börse in Sydney, wo es mit fallenden Rohstoffpreisen leicht nach unten ging. Im Fokus steht das G20-Treffen Ende der Woche, wenn US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping miteinander reden wollen. Die Hoffnung auf eine mögliche Lösung im seit Monaten schwelenden Handelskonflikt stützt die Stimmung etwas, nachdem der handelspolitische Berater des US-Präsidenten gesagt hat, Trump sei bereit für ein Abkommen mit China. Sollte es jedoch keine Fortschritten auf dem Gipfel geben, sei Trump auch bereit die Zölle auf chinesische Produkte zu erhöhen.

US-NACHBÖRSE

Gute Quartalszahlen schoben Salesforce.com um 8,8 Prozent nach oben (s.u.). Für Nutanix ging es nach Vorlage von Geschäftszahlen zum ersten Quartal um 8,7 Prozent aufwärts. Die Umsatzentwicklung des Software-Herstellers hatte die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Analystenschätzungen erfüllen konnte auch BrightView. Die Aktie des Spezialists für Landschaftsbau legte um 12,1 Prozent zu. GW Pharmaceuticals gaben dagegen um 3,3 Prozent nach, nachdem die Umsatzzahlen für das vierte Geschäftsquartal am Markt nicht gut angekommen waren.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.748,73 0,44 108,49 0,12 S&P-500 2.682,20 0,33 8,75 0,32 Nasdaq-Comp. 7.082,70 0,01 0,85 2,60 Nasdaq-100 6.701,04 0,34 22,70 4,76 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 797 Mio 850 Mio Gewinner 1.165 1.900 Verlierer 1.835 1.092 Unverändert 76 83

Gut behauptet - Stimmungsdämpfer von US-Präsident Donald Trump prägten das Geschehen. Denn Trump hatte kurz vor dem Gipfeltreffen mit Chinas Machthaber Xi Jinping beim G20-Treffen gedroht, die Zölle auf chinesische Waren zu erhöhen. Die Hoffnung, dass es sich dabei vor allem um Verhandlungskalkül handelt, sorgte dafür, dass sich die Kurse im Tagesverlauf von den Tiefs erholten. Trump drohte zudem mit Importzöllen auf in China produzierte Apple-Produkte. Die zuletzt bereits stark gefallene Aktie gab um 0,2 Prozent nach. Nachdem GM am Vortag noch stark von Stellenabbau- und Fabrikschließungplänen profitiert hatte, kamen sie um 2,5 Prozent zurück. Ein verärgerter Donald Trump droht GM nun mit dem Kürzen von Subventionen. United Technologies verloren 4,1 Prozent. Das Industriekonglomerat hatte zwar angekündigt, sich in drei Konzerne aufspalten zu wollen, was Analysten zufolge wertsteigernd wirken dürfte. Allerdings dominierten im Markt zunächt eine ganze Reihe von Unwägbarkeioten auf dem Weg dorthin. Papa John's stürzten um 10,2 Prozent ab. Laut einem Bericht hatte sich der Hedgefonds Trian aus dem Bieterprozess um die Restaurantkette zurückgezogen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,83 -0,6 2,84 162,9 5 Jahre 2,89 0,0 2,89 96,1 10 Jahre 3,05 -0,2 3,06 61,0

Am Rentenmarkt tat sich ähnlich wie bei Aktien nicht viel. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor hauchdünn auf 3,05 Prozent. Die Renditen begannen mit den Aussagen von US-Vizenotenbankchef Clarida zu sinken. Er ließ zwar an einer Dezember-Zinserhöhung kaum Zweifel aufkommen, doch mittelfristig blieb er bei einer eher taubenhaften Sicht auf die Inflationsentwicklung.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1286 -0,1% 1,1294 1,1319 -6,1% EUR/JPY 128,53 +0,0% 128,50 128,57 -5,0% EUR/GBP 0,8855 -0,1% 0,8867 0,8868 -0,4% GBP/USD 1,2746 +0,1% 1,2739 1,2765 -5,7% USD/JPY 113,89 +0,1% 113,77 113,58 +1,1% USD/KRW 1127,47 -0,3% 1130,58 1129,69 +5,6% USD/CNY 6,9548 +0,0% 6,9515 6,9486 +6,9% USD/CNH 6,9524 +0,0% 6,9518 6,9468 +6,7% USD/HKD 7,8272 -0,0% 7,8278 7,8242 +0,2% AUD/USD 0,7234 +0,1% 0,7224 0,7236 -7,5% NZD/USD 0,6794 +0,1% 0,6789 0,6780 -4,3% Bitcoin BTC/USD 4.020,32 +4,5% 3.846,63 3.776,29 -70,6%

Nach einem Auftritt von US-Vizenotenbankchef Clarida neigte der Dollar zur Stärke. Clarida bezeichnete die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der USA als robust und den Arbeitsmarkt als gesund. Jüngst hatte er dagegen eher taubenhaft geklungen und den Dollar unter Druck gesetzt. Nun stieg der ICE-Dollarindex um 0,3 Prozent. Der Euro sank auf 1,1297 Dollar nach Wechselkursen um 1,1330 am Vorabend. Des Weiteren stand das Pfund unter Druck - belastet von der weiter herrschenden Unsicherheit vor der Abstimmung im britischen Parlament über den gefundenen Brexit-Deal mit der EU, zumal sich die kritischen Stimmen dazu mehrten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,38 51,56 +1,6% 0,82 -9,3% Brent/ICE 61,09 60,21 +1,5% 0,88 -3,4%

US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 51,56 Dollar je Fass, die global gehandelte Sorte Brent um 0,4 Prozent auf 60,21 Dollar. Dollarstärke und Nachfragesorgen belasteten. Allerdings deuteten immer mehr Zeichen darauf, dass die Opec gegen die Widerstände von US-Präsident Trump schon bald Fördersenkungen beschließen wird. Im asiatischen Handel ziehen die Preise wieder etwas an, obwohl nach Angaben des privaten American Petroleum Institute vom späten Dienstag die Erdölvorräte in den USA in der vergangenen Woche um 3,5 Millionen Barrel gestiegen sind. Analysten erwarten für die offiziellen Daten am Mittwoch bislang einen Lagerabbau um 430.000 Fass.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,38 1.215,04 -0,1% -1,67 -6,9% Silber (Spot) 14,17 14,15 +0,1% +0,02 -16,3% Platin (Spot) 833,05 834,50 -0,2% -1,45 -10,4% Kupfer-Future 2,73 2,71 +1,0% +0,03 -18,4%

Der Goldpreis gab den dritten Tag in Folge nach. Die Feinunze war für 1.215 Dollar und damit für 0,6 Prozent weniger zu haben. Metallpreise standen insgesamt unter Druck - belastet von der Dollarstärke.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BREXIT

Die britische Premierministerin Theresa May und US-Präsident Donald Trump sind uneins in der Bewertung des Brexit-Abkommens. Trump kritisierte den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Vertrag als mögliches Hindernis für das anvisierte US-britische Handelsabkommen. May widersprach: Ihr Land werde in Handelsfragen unabhängig sein und könne mit jedem Land der Welt Handelsabkommen schließen.

CHINA

Bei einer Explosion und einem Feuer nahe einer chinesischen Chemiefabrik sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. 22 weitere Menschen seien bei dem Unglück in der nordchinesischen Stadt Zhangjiakou verletzt worden, teilten die Behörden mit. Demnach gingen 38 Lastwagen und zwölf Autos in Flammen auf. Die Internetzeitung The Paper berichtete unter Berufung auf einen Behördenvertreter, an einem Zugangstor zum Chemiewerk Hebei Shenghua Chemical sei ein mit Gefahrengut beladener Lastwagen explodiert.

GELDPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat erneut Notenbankchef Jerome Powell harsch kritisiert. In einem Interview mit der Washington Post sagte Trump, er sei "nicht einmal ein bisschen zufrieden" mit dem von ihm selbst eingesetzten Chef der Zentralbank Fed. Die Notenbank liege mit der wiederholten Anhebung der Leitzinsen "vollkommen falsch".

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank wird nach Aussage von Fed-Vize Richard Clarida ihre Zinsen weiter kontinuierlich anheben.

RUSSLAND-UKRAINE-KONFLIKT

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Russland eine massive Truppenkonzentration an der Grenze vorgeworfen und vor einem drohenden Krieg gewarnt. Die russische Armee habe die Zahl der Panzer an ihren Stellungen entlang der Grenze verdreifacht, sagte Poroschenko. Auch die Zahl der stationierten Einheiten sei "dramatisch gestiegen". Poroschenko warnte vor der Gefahr eines "vollständigen Kriegs". US-Präsident Donald Trump hat unterdessen wegen der Ukraine-Krise mit der Absage eines Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gedroht.

GENERAL MOTORS

Als Reaktion auf den drastischen Sparplan von General Motors (GM) hat US-Präsident Donald Trump dem Autohersteller mit der Streichung von Subventionen gedroht. Seine Regierung prüfe derzeit, alle staatlichen Zuschüsse an GM einzustellen, darunter jene für Elektroautos.

RENAULT-NISSAN

Frankreichs Regierung hat sich nach der teilweisen Entmachtung des festgenommenen Renault-Chefs Carlos Ghosn gegen eine veränderte Führungsstruktur in der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi ausgesprochen. Die Regelung, wonach der Vorstandsvorsitzende des französischen Autobauers auch die Allianz mit den beiden japanischen Herstellern anführt, dürfe nicht geändert werden, sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire.

UBER

Der US-Fahrdienstvermittler muss wegen seines Umgangs mit einem massiven Hackerangriff auf Nutzerdaten eine Geldstrafe in Europa zahlen. Die Datenschutzbehörden in Großbritannien und den Niederlanden verhängten ein Bußgeld in Höhe von insgesamt gut einer Million Euro gegen Uber.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

