USU gewinnt Forschungsprojekt zur Entwicklung einer intelligenten Dialogmaschine DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges USU gewinnt Forschungsprojekt zur Entwicklung einer intelligenten Dialogmaschine (News mit Zusatzmaterial) 28.11.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Möglingen, 28. November 2018. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojektes "ARBAY" entwickelt USU als Technologiepartner intelligente, dialogbasierte Chatbots. Das Akronym ARBAY bedeutet dabei Augmented-Reality basierte interaktive Beratungs-, kooperative Konfigurations- und Verkaufsplattform für hochvariante und individualisierte Güter. Ziel ist es, eine Verkaufsplattform zu entwickeln, die eine virtuelle, personenbezogene Kundenberatung komplexer Produkte mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten erlaubt. Damit soll künftig der Online-Verkauf solcher Güter ermöglicht werden. Die Plattform wird als Pilotanwendung für die Möbelbranche und ihre Produkte umgesetzt. Projektkoordinator ist die Technische Universität Clausthal, als weitere Partner agieren die MAXXEO GmbH, die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., die Universität Mannheim, die immersight GmbH sowie die tejo Möbel Management Holding GmbH & Co. KG. Das über 3 Jahre laufende Forschungsvorhaben startete im Oktober 2018. Der Online-Umsatz kostenintensiver, langlebiger, hochvarianter und individualisierbarer Konsumgüter spielt aufgrund ihrer Beratungsintensivität und Varianz bislang eine untergeordnete Rolle. ARBAY möchte auf Basis einer neuen Online-Plattform die Beratung und flexible Konfiguration solcher Güter ins heimatliche Wohnzimmer bringen. Nach der Analyse der Verkaufsprozesse und Beratungsgespräche sollen neue Technologien wie Augmented-Reality und automatische Dialogsysteme in Verbindung mit einer intelligenten Online-Beratung neue Möglichkeiten des Online-Verkaufs schaffen. Das Teilprojekt der USU lautet "Entwicklung einer intelligenten Dialogmaschine im Verkaufsgespräch zur Integration anderer intelligenter Verfahren". Zusammen mit der Universität Mannheim wird der USU-Geschäftsberiech unymira z.B. adaptierbare Dialogstrategien entwickeln, um Chatbots mehr Intelligenz und außerdem eine gesicherte Qualität in der Dialogführung mit dem Kunden zu ermöglichen. Im Rahmen des Projektes soll die USU-Standard-Software KnowledgeBot für weitere Einsatzszenarien weiterentwickelt werden. "Unsere Forschungsaktivitäten erlauben es uns, neue intelligente Technologie-Bausteine für die optimale Unterstützung wissensintensiver Geschäftsprozesse zu entwickeln. Daher ist das Projekt auch strategisch sehr wichtig für uns", so Henrik Oppermann, Leiter Forschung bei der USU-Gruppe. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.unymira.com/de/ sowie unter https://www.usu.de/ abrufbar. USU Software AG Die USU-Gruppe ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Der Kompetenzbereich IT Management unterstützt Unternehmen mit umfassenden ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- & Enterprise Servicemanagement. Kunden erhalten mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Software-Lizenzmanagement gehört USU dabei zu den führenden Herstellern weltweit. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Portfolio in diesem Bereich wird durch Systemintegration, individuelle Anwendungen und Lösungen für Industrial Big Data komplettiert. 