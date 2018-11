Die Anforderungen an Rechenleistung und die Summe der Umgebungsbedingungen geben vor, welche Kühllösung für ein industrielles Computersystem infrage kommen kann. Niemand würde auf die Idee kommen, einen Server einfach mitten in die Wüste zu stellen - zu heiß, zu staubig, zu trocken. Industrie-PCs (IPCs) jedoch müssen unter genau solch extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig zurechtkommen. Fahrzeug-PCs, etwa für die Entwicklung von Assistenzsystemen in Autos, müssen bei -30 °C im Winter ebenso ausfallsicher sein wie bei 50 °C im Hochsommer. Steuerungs-PCs in der Industrie dürfen bei Staub, Abwärme der Maschinen oder schweren Erschütterungen nicht den Dienst verweigern, um teure Ausfallzeiten zu vermeiden. Geräte in der Medizintechnik hingegen müssen oft extrem performant sein, zum Beispiel für bildgebende Verfahren. Gleichzeitig sollen ...

