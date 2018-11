Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem freundlichen Wochenauftakt gönnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Wichtig sei dabei aber, dass die positiven Argumente der letzten Tage weiter Bestand hätten. So sei die Kurslücke vom Vortag (untere Gapkante bei 11.206 Punkten) offen geblieben, mit der die deutschen Standardwerte zuvor die Rückkehr in den seit Mitte Juni bestehenden Abwärtstrendkanal vollzogen hätten. ...

