WIESBADEN (Dow Jones)--Deutschland hatte im vergangenen Jahr mit 79 Prozent EU-weit die zweithöchste Erwerbstätigenquote bei den 20- bis 64-Jährigen nach Schweden mit 82 Prozent. Im EU-Durchschnitt lag die Quote bei 72 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Seit 2007 hat sich die Erwerbstätigenquote in Deutschland um sechs Prozentpunkte erhöht, im EU-Durchschnitt stieg die Quote in diesen zehn Jahren nur um zwei Prozentpunkte.

Vor allem die Erwerbsbeteiligung von Frauen hat in den vergangenen Jahren zugenommen, in Deutschland beispielsweise von 67 Prozent im Jahr 2007 auf 75 Prozent im Jahr 2017. Dennoch sind sie in allen EU-Staaten immer noch seltener auf dem Arbeitsmarkt aktiv als Männer. Im EU-Durchschnitt gingen 2017 rund 78 Prozent der Männer, aber nur 66 Prozent der Frauen einer Arbeit nach.

Am häufigsten berufstätig waren Frauen in Schweden (80 Prozent) und Litauen (76 Prozent). Deutschland lag mit 75 Prozent an dritter Position. Dabei war fast jede zweite erwerbstätige Frau (47 Prozent) hierzulande teilzeitbeschäftigt. Nur in den Niederlanden (74 Prozent) und Österreich (48 Prozent) war die Teilzeitquote noch höher. Der EU-Durchschnitt betrug 31 Prozent.

Die gute Beschäftigungssituation in Deutschland erleichtert insbesondere Berufsanfängern den Arbeitseinstieg. 2017 waren in Deutschland 65 Prozent der 20- bis 24-Jährigen erwerbstätig, deutlich mehr als im EU-Durchschnitt mit 52 Prozent. Vor allem im Süden Europas arbeiten junge Menschen weiterhin wesentlich seltener. In Spanien lag beispielsweise die Erwerbstätigenquote der 20- bis 24-Jährigen bei 36 Prozent, in Italien bei 30 Prozent und in Griechenland nur bei 26 Prozent.

Einen besonders deutlichen Beschäftigungszuwachs gab es in den vergangenen Jahren bei den älteren Menschen. Die Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen stieg in Deutschland zwischen 2007 und 2017 von 33 auf 58 Prozent. Der EU-Durchschnitt in dieser Altersgruppe lag 2017 bei 43 Prozent (2007: 29 Prozent).

