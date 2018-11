Wien - "Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geraten in China Zusehens unter Druck. Obwohl die chinesische Wirtschaft oftmals ausschließlich mit Großkonzernen assoziiert wird, bilden die KMU dennoch das Rückgrat der chinesischen Wirtschaft. Daher muss ihre Situation im Auge behalten werden", erklärt Michael Tawrowsky, Country Manager von Coface in Österreich anlässlich der jüngsten Coface-Veröffentlichung zur aktuellen wirtschaftlichen Situation in China.

KMU machen 97 Prozent der Unternehmen Chinas aus. Sie erwirtschaften 60 Prozent des BIP und stellen 80 Prozent der Arbeitsplätze in den Städten. "Der schwelende Handelskrieg mit den USA und die sich drastisch verschlechternden Finanzierungsbedingungen machen den KMU aktuell das Überleben nicht leicht.Angesichts ihrer Bedeutung für die chinesische Wirtschaft ist davon auszugehen, dass die Politik Schritte unternimmt, um die KMUs nicht aufs Abstellgleis geraten zu lassen", erläutert Tawrowsky. "Finanzpolitische Anreize, eine vorsichtige und realistische Regulierung der Schattenbanken und marktkonforme Zinsen sowie Anreize für adäquates Risikomanagement könnten die Situation entschärfen", meint Tawrowsky.

Die verarbeitenden Gewerbe sind in China besonders stark von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt. In diesem Sektor sind bereits einige Bereiche von den US-Zöllen im Handelsstreit zwischen den USA und China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...