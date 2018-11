Liestal - Gegen das im September vorgestellte erste Paket der Kostendämpfungsmassnahmen, das auch ein Referenzpreissystem für patentabgelaufene Arzneimittel beinhaltet, gibt es heftigen Widerstand seitens der führenden Akteure im Schweizerischen Gesundheitssystem. "Wir lehnen beide vom BAG in die Vernehmlassung gegebenen Referenzpreis-Modelle - das Modell mit Preisabschlag, wie auch das Modell mit Meldesystem - klar ab", macht Thomas de Courten, Nationalrat und Präsident von Intergenerika unmissverständlich klar. "Das Referenzpreissystem ist durch und durch unsozial - zudem würde ihm die demokratische Legitimierung fehlen. Die vorgesehenen Änderungen im Krankenversicherungsgesetz KVG lassen viele Fragen offen und führen zu Rechtsunsicherheit. Die entsprechenden Detailregelungen in den Verordnungen werden nicht durch das übergeordnete Gesetz abgedeckt sein, was für Vollziehungsverordnungen wie die KVV und KLV kritisch ist."

Unsozialer Einschnitt - Patienten haben das Nachsehen

Ein Referenzpreissystem wäre nicht nur politisch problematisch, es würde darüber hinaus eine höchst destabilisierende Wirkung auf das Gesundheitssystem ausüben, weiss Axel Müller, promovierter Apotheker und Intergenerika Geschäftsführer, und verweist auf die verheerenden Folgen vor allem für die Patienten: ...

