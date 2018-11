FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schaeffler AG verstärkt sich in ihrem Zukunftsfeld Elektromobilität. Sie kauft die Elmotec Statomat GmbH, den Angaben zufolge ein führender Hersteller von Fertigungsmaschinen für den Bau von Elektromotoren in Großserien. Das Unternehmen mit Sitz in Karben bei Frankfurt und etwa 200 Mitarbeitern setzte 2017 rund 40 Millionen Euro um.

"Die Akquisition versetzt uns in die Lage, zukünftig die gesamte Industrialisierung des Elektromotorenbaus lückenlos im Unternehmen abzubilden und die letzte bestehende Technologielücke bei der Herstellung von Rotoren- und Statoren zu schließen", sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Rosenfeld.

Die Übernahme soll nach Vorliegen aller Vollzugsbedingungen im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

