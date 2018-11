Der deutsche Leitindex versucht erneut, die Marke von 11.400 Punkten zu erobern. Eine Rede könnte heute für Marktturbulenzen sorgen.

Das deutsche Börsenbarometer sucht nach neuer Orientierung: Nach einem kleinem Minus am Vortag legt der Index zur Eröffnung 0,3 Prozent zu liegt in den ersten Handelsminuten bei 11.346 Punkten. Am gestrigen Dienstag verlor der deutsche Leitindex 0,4 Prozent auf 11.309 Punkte.

Und mal wieder ist das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping während des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20) Ende dieser Woche das Thema an den Börsen - diesmal mit positivem Einfluss. Nach der erneuten Trump-Drohung, die Jahresanfang 2019 die Zölle für chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar von derzeit 10 auf 25 Prozent zu erhöhen, gab sich sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow moderat. Für ihn könnte sich nach dem geplanten Abendessen zwischen Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Ende "das Blatt wenden".

Fazit: Bis zu dem Treffen dürfte jede Wendung in dem Handelsstreit vermutlich für ein Auf und Ab an den Märkten sorgen. Der Ausgang des Gesprächs zwischen Xi und Trump ist ungewiss und stellt somit eher ein Risiko für die weitere Kursentwicklung an den Märkten dar.

Ein weiterer wichtiger Termin findet in New York statt: Jay Powell, Chairman der US-Notenbank Fed redet (18 Uhr MEZ) . Da die Unsicherheit rund um den Ausblick zur US-Geldpolitik derzeit extrem groß, hat dieser Termin erhebliche Relevanz. Für die Commerzbank-Analysten haben bereits kleine Änderung in geldpolitischen Ausblick das "Potenzial, große Wellen an den Märkten zu schlagen". An den Märkten wird für Dezember mit einer Zinserhöhung der Federal Reserve gerechnet.

Wieder über der Marke von 60 Dollar hat sich der Brent-Ölpreis etabliert. Ein Barrel Nordsee-Öl kostet aktuell 60,33 Dollar und damit fast unverändert gegenüber dem Vortag. Ende der vergangenen Woche ist dieser Preis erstmal unter die Marke von 60 Dollar gefallen und ...

