(NEU: geänderte Uhrzeit für BoE-Veröffentlichungen zu Banken-Stresstest und Finanzstabilitätsbericht > 17:30, nicht 08:00)

=== *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 3Q, Köln 07:30 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:30 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q, München *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember PROGNOSE: 10,5 Punkte zuvor: 10,6 Punkte 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober PROGNOSE: +3,6% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,5% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vj 10:00 DE/Deutsche Bank AG, PG zum Kapitalmarktausblick 2019, Frankfurt 10:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede zu Europa an der Humboldt-Universität, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate, Hannover *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR 11:45 DE/Bundesentwicklungsminister Müller, PK zur UN-Klimakonferenz in Kattowitz, Berlin 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha, Pressestatements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:05 EU/EZB-Direktor Coeure, Rede beim Treffen der Devisenmarkt-Kontaktgruppe, Frankfurt *** 14:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei einer gemeinsamen Konferenz von EZB und EIB, ab 16:20 Panel-Teilnahme von EZB-Direktor Praet, Luxemburg *** 14:30 US/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 2. Quartal: +4,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,7% gg Vq 1. Veröff.: +1,7% gg Vq 2. Quartal: +3,0% gg Vq *** 15:00 DE/Daimler AG, Jahresabschluss-Pressegespräch mit China-Vorstand Hubertus Troska, Stuttgart 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:30 GB/BoE, Veröffentlichung des Finanzstabilitätsberichts, London *** 17:30 GB/BoE, Veröffentlichung der jährlichen Banken- Stresstest-Ergebnisse, London *** 18:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede beim Economic Club of New York *** - DE/Stellenindex BA-X November - DE/Bundesfinanzminister Scholz, Treffen mit Länder- Finanzministern zur Grundsteuer, Berlin - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht 2018, München - DE/Rheinmetall AG, Capital Markets Day (bis 29.11.), Berlin - GB/Lafargeholcim Ltd, Capital Markets Day, Birmingham ===

