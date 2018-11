Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet. Für eine verbesserte Stimmung an den Börsen sorgen vor allem optimistische Aussagen aus der US-Administration zum Handelsstreit mit China. In der Folge hatten am Vorabend die Indizes an den US-Börsen noch ins Plus gedreht und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...