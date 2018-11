Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet. Für eine verbesserte Stimmung an den Börsen sorgen vor allem optimistische Aussagen aus der US-Administration zum Handelsstreit mit China. In der Folge hatten am Vorabend die Indizes an den US-Börsen noch ins Plus gedreht und auch die asiatischen Märkte haben in der Nacht klar zugelegt.

Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte von einer "guten Chance" gesprochen, mit China zu einer Einigung zu gelangen. Möglicherweise wolle US-Präsident Trump so vor seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am G20-Gipfel den Druck erhöhen, meinte ein Kommentator. Am Abend rückt eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell in den Fokus. Einige Marktteilnehmer hoffen auf Signale, dass das Fed das Tempo der Zinsschritte nach der Erhöhung im Dezember drosseln könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.20 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...