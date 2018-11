TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte mehrheitlich mit Aufschlägen gezeigt. Eine Ausnahme machte die Börse in Sydney, wo es mit fallenden Rohstoffpreisen leicht nach unten ging. Im Fokus stand vor allem das G20-Treffen Ende der Woche, wenn US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping miteinander reden wollen.

Die Hoffnung auf eine mögliche Lösung im seit Monaten schwelenden Handelskonflikt stützte die Stimmung ein wenig. Dennoch ließen viele Anleger Vorsicht walten und konzentrierten sich vor allem auf Inlandswerte.

Trump sei bereit für ein Abkommen mit China, sagte der handelspolitische Berater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, am Dienstag. Sollte es jedoch keine Fortschritten auf dem Gipfel geben, sei Trump auch bereit die Zölle auf chinesische Produkte zu erhöhen. Der US-Präsident drohte zuletzt, die Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 von 10 Prozent zu erhöhen.

Inländische Konsumwerte gefragt

Im chinesischen Kernland waren insbesondere Konsumwerte wie Haushaltsgerätehersteller gesucht. Shanghai Hi-tech Control stiegen um das Tageslimit von 10 Prozent, Navtech erhöhten sich um 5 Prozent. Die Börse in Schanghai legte um 1,1 Prozent auf 2.602 Punkte zu.

Von den im asiatischen Handel gestiegenen Ölpreisen profitierten chinesische Produzenten: CNOOC stiegen um 2,7 Prozent, für Petrochina ging es um 1,5 Prozent nach oben. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im Späthandel 1,4 Prozent höher und war damit Tagessieger. Das Index-Schwergewicht Tencent erhöhte sich um 3,3 Prozent.

Der Kurs des General-Motors-Zulieferers Nexteer gab 1,5 Prozent nach. Die Analysten von Daiwa sind dennoch der Ansicht, dass die schlagzeilenträchtigen Kostensenkungspläne von General Motors nur begrenzte Auswirkungen haben dürften. Langfristig dürfte der Anbieter vor allem von Lenksäulen und Antriebsstangen dagegen davon profitieren, dass sich GM auf große SUVs, Lkw und selbstfahrende Fahrzeuge fokussieren wolle. Zudem dürfte Nexteer seine Margen dank eines besseren Produktmixes halten.

In Tokio setzte der Nikkei-225 seine positive Entwicklung fort und erhöhte sich um 1 Prozent auf 22.177 Punkte. Auch hier stützten vor allem Aufschläge bei Konsumgüter- und Lebensmittelunternehmen. Die Aktien des Seifenherstellers Kao stiegen um 4,8 Prozent, die des Getränkeherstellers Kirin gewannen 1,2 Prozent. Im späteren Handelverlauf schlossen auch Maschinen- und Elektronikwerte auf. Nidec und Murata erhöhten sich jeweils um bis zu 4,7 Prozent.

Schwächer zeigte sich hingegen der Automobilsektor vor dem Hintergrund von Spekulationen, dass die USA in Kürze die schon länger angedrohten Strafzölle auf Autoimporte aus Europa tatsächlich erheben könnten. Toyota Motor gaben um 0,9 Prozent nach, Honda verloren 1,4 Prozent.

Sumitomo Dainippon machten einen Sprung von 18,3 Prozent nach oben, nachdem der Pharmakonzern mitgeteilt hatte, dass ein Patentstreit mit Generikaherstellern beigelegt wurde.

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem Minus von 0,1 Prozent, nachdem er am Vortag noch den größten Gewinner in der Region gestellt hatte. Ein erneutes Abrutschen der Rohstoffpreise sorgte für Druck auf den Sektor, der um 0,7 Prozent nachgab und damit erneut auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten fiel. Rio Tinto rutschten um 2,2 Prozent ab. Für Fortescue ging es dagegen nach einer positiven Beurteilung von Macquarie um 2,3 Prozent nach oben.

Qantas gewannen 2,2 Prozent auf 6,04 Austral-Dollar, gestützt von einer Kurszielerhöhung der Credit Suisse auf 7,35.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.725,10 -0,06% -5,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.177,02 +1,02% -2,58% 07:00 Kospi (Seoul) 2.108,22 +0,42% -14,56% 07:00 Schanghai-Comp. 2.601,74 +1,05% -21,35% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.656,75 +1,23% -12,07% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.884,31 +1,08% -7,13% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.092,58 +0,07% -9,18% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.684,54 -0,03% -6,22% 10:00 BSE (Mumbai) 35.801,74 +0,81% +5,88% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1270 -0,2% 1,1294 1,1319 -6,2% EUR/JPY 128,27 -0,2% 128,50 128,57 -5,2% EUR/GBP 0,8846 -0,2% 0,8867 0,8868 -0,5% GBP/USD 1,2739 -0,0% 1,2739 1,2765 -5,8% USD/JPY 113,84 +0,1% 113,77 113,58 +1,1% USD/KRW 1127,84 -0,2% 1130,58 1129,69 +5,7% USD/CNY 6,9570 +0,1% 6,9515 6,9486 +6,9% USD/CNH 6,9549 +0,0% 6,9518 6,9468 +6,8% USD/HKD 7,8283 +0,0% 7,8278 7,8242 +0,2% AUD/USD 0,7232 +0,1% 0,7224 0,7236 -7,5% NZD/USD 0,6797 +0,1% 0,6789 0,6780 -4,3% Bitcoin BTC/USD 4.067,16 +5,7% 3.846,63 3.776,29 -70,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,29 51,56 +1,4% 0,73 -9,5% Brent/ICE 61,05 60,21 +1,4% 0,84 -3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,38 1.215,04 -0,1% -1,66 -6,9% Silber (Spot) 14,14 14,15 -0,1% -0,02 -16,5% Platin (Spot) 832,70 834,50 -0,2% -1,80 -10,4% Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,7% +0,02 -18,6% ===

