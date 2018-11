Aktien von Continental .

Ein Händler merkte an, dass sich der Automobilzulieferer am Vortag in London bei einer Konferenz des Investmenthauses Redburn präsentiert habe. Schon am Vortag hatten die Papiere nachgegeben. Die Verluste könnten sich noch ausweiten, sollte der Kurs unter das Tief von Ende Oktober bei 128 Euro rutschen. Dann droht der niedrigste Stand seit fünf Jahren./bek/jha/

