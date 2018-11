BMW wird heute auf der Motor Show in Los Angeles seinen iNext vorstellen. Damit gewährt BMW-Chef Harald Krüger einen ersten Blick auf sein neues Technologie-Flaggschiff. Bis der iNext in Serie geht, werden aber noch Jahre verstreichen. Erst 2021 wird das Auto in Serie in gehen. Die Weltpremiere des iNext können Anleger via Livestream verfolgen. Um 17:40 Uhr startet die Präsentation von BMW-Chef Harald Krüger in LA.

