Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der erste Quartalsbericht nach dem Börsengang habe weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Akash Gupta am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Der Ausblick passe außerdem in den Rahmen der Konsensschätzungen./tih/bek Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-11-28/09:58

ISIN: DE000KBX1006