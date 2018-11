Durch V2G (Vehicle-to-Grid) und G2V (Grid-to-Vehicle) können Fahrzeuge genau dann Strom aus dem Netz laden und Energie speichern, wenn die Nachfrage gering ist, und die Energie wieder in den Kreislauf einspeisen, wenn die Nachfrage hoch ist. Witricity und Honda Americas passten ein unidirektionales Ladesystem so an, dass es einen bidirektionalen Energietransfer ermöglicht und mit der Norm J2954 der SAE International (Society of Automotive Engineers) in Einklang steht. Zudem untersuchte das Forschungsteam die Systemleistung einschließlich der Ausgangsleistung und -effizienz.

Standardisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...