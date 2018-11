TAUNTON, ein Beratungs- und Schulungsunternehmen für den Einzelhandel, sucht Vermarktungs- und Lieferkettenexperten aus der Modebranche in Europa und Nordamerika, die an der diesjährigen Marktforschungsstudie zu Omnichannel-Allokationsmethoden und -Lagerauffüllungsprozessen teilnehmen wollen. Die von Neogrid gesponserte Marktforschungsstudie zielt darauf ab, die Auswirkungen des Omnichannel-Modehandels auf die zu quantifizieren und Benchmarks für die Gesamtleistung in diesem Umfeld festzulegen.

Aufgrund der exponentiell steigenden Anzahl von Verkaufsstellen im Omnichannel-Handel sind Nachfrageplaner und Lieferketten in der Branche seit einiger Zeit einem erhöhten Druck ausgesetzt, nämlich die Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen. Während Vorrausagen, die sich auf historische Daten basieren, weiterhin wichtig sind, benötigen Modehändler effektive Allokationsmethoden und Lagerauffüllungsprozesse, die Bedarfserkennungsdaten nutzen, um Nichtverfügbarkeit ab Lager zu vermeiden und sicherzustellen, dass die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Verkaufsort sind.

Durch die Festlegung von Branchenbenchmarks für Allokation und Lagerauffüllung der Produckte können Unternehmen sehen, wie sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten und Mitbewerbern stehen und, was noch wichtiger ist wie sie ihre Leistung verbessern können. Die Studie umfasst:

Omnichannel-Allokationsmethoden

Prozesse zur Lagerauffüllung von Warenbeständen mit Bedarfserkennungsdaten

Effektivität des Omnichannel-Systems

Sichtbarkeit der Lieferkette in allen Verkaufskanälen

Warenrückgabe über alle Verkaufskanäle

Beschaffung

Berichtswesen und Technologie

Alle Antworten werden anonym sein. Die Umfrage endet am 20. Dezember 2018. Um an der Studie teilzunehmen, klicken Sie bitte hier .

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie sowie ein Benchmark zur Marktlage für Omnichannel- Allokation und -Lagerauffüllung in der Modebranche, werden am 31. Januar 2019 live auf der Neogrid Fashion Link -Veranstaltung in Amsterdam (Niederlande) vorgestellt.

Über Martec International

Martec International ist ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Beratungs- und Schulungsunternehmen und der Marktführer für diese Art von Forschung. Wir unterstützen Einzelhändler bei der Verbesserung ihrer Geschäftsleistung und helfen Lieferanten, die den Einzelhandel bedienen, ihre Markteinführungsstrategien erfolgreicher umzusetzen.



Zu unseren Kunden zählen Einzelhändler, Technologie- und Warenanbieter, Unternehmen, die Konsumgüter und schnelllebige Konsumgüter herstellen, Banken, Telekommunikationsunternehmen und Investoren.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.martec-international.com

Über Neogrid

Intelligentere Verbraucher fordern intelligentere Lieferketten. Wenn der Verbraucher kein Produkt gekauft hat, hat niemand in der Lieferkette wirklich etwas verkauft. Neogrid unterstützt Unternehmen bei der Planung und Lagerauffüllung von Warenbeständen auf der Grundlage von nachfragegesteuerten Ist-Daten, um den Gewinn entlang der gesamten Lieferkette zu steigern. Neogrid passt sich Ihrem Unternehmen an, verbindet sich mit jedem vorhandenen System und bietet Herstellern, Lieferanten, Großhändlern und Einzelhändlern eine echte Zusammenarbeit auf einer SaaS und Cloud Plattform, um Lagerbestände auszugleichen und dem Endverbraucher eine Regalverfügbarkeit zu garantieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Neogrid.com .