Lausanne (ots) - Die Schweizer verwenden immer öfter ihre

Kreditkarte. 70% der befragten Personen bevorzugt aus Gründen der

Sicherheit und Einfachheit diese Zahlungsart im Vergleich zu Bargeld.

Trotz einer wachsenden Zufriedenheit werden die Zusatzgebühren streng

bewertet.



Das Onlinevergleichsportal bonus.ch führte vor kurzem eine

Zufriedenheitsumfrage bei Kreditkarteninhabern durch. Über 1'500

Personen nahmen an dieser Studie teil und taten ihre Meinung über die

Antragsbearbeitung, die Verständlichkeit der übermittelten

Informationen, die gewährte Bezugslimite, den Kundenservice, die

Beiträge und Zusatzgebühren, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und

die Zusatzleistungen der Kreditkarten kund. Die erhaltenen Antworten

wurden in Noten von 1 bis 6 umgewandelt, wobei 6 die beste Note ist.



Über 50% der befragten Personen geben an, ihre Kreditkarte häufig

oder sehr häufig zu nutzen. Dieses Ergebnis ist bei Männern stärker

ausgeprägt (57.6%) als bei Frauen (42.1%). Seit mehreren Jahren zeigt

dieser Trend, dass die Kreditkarte eine der bevorzugtesten

Zahlungsarten der Schweizer ist.



Das Gefühl der Sicherheit und der Einfachheit der Bezahlung, das

diese Methode hervorruft, trägt weiterhin zum Erfolg der Kreditkarten

bei. 70% der Befragten verwenden ihre Karte aus diesen beiden

Gründen. Auch die Kundenvorteile haben für die Schweizer eine

ziemlich grosse Bedeutung für die Wahl des Anbieters. Fast 60% der

befragten Personen betrachten diese Vorteile als ziemlich wichtig bis

sehr wichtig. Die Zusatzgebühren der Kreditkarten sind als

Wahlkriterium ebenfalls wichtig. Nur 37.8% bewerten sie vorteilhaft

bis sehr vorteilhaft.



Trotz einem Rückgang von 0.1 im Vergleich zum Vorjahr sind die

Schweizer mit ihren Kreditkartenanbietern zufrieden und vergeben die

globale Note 5, "gut", für ihre allgemeine Zufriedenheit. Cembra

Money Bank erklimmt die höchste Podiumsstufe mit der Note 5.3,

gefolgt von Cumulus und Raiffeisen mit der globalen Note 5.2. Migros

Bank, BCV, Bonus Card und Cornèr Bank teilen sich mit der Note 5.1

den dritten Platz.



Da es immer mehr Kreditkartenanbieter gibt, werden immer mehr

Onlinevergleiche durchgeführt. In der Tat wächst seit einigen Jahren

die Nutzerzahl der Kreditkartenrubrik von bonus.ch beachtlich. Der

Vergleich ermöglicht, auf präzise Weise die Kosten, Gebühren und

Vorteile zu vergleichen, um die Kreditkarte zu finden, die seinen

Bedürfnissen am besten entspricht.



Originaltext: bonus.ch S.A.

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008668

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008668.rss2



Kontakt:

Für mehr Informationen:



bonus.ch SA



Patrick Ducret

CEO

Avenue de Beaulieu 33

1004 Lausanne

021 312 55 91

ducret(a)bonus.ch